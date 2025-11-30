雅加達「狗肉禁令」引反彈 饕客喊：上帝創造牠就是為了讓人吃

印尼雅加達祭出「狗肉禁令」，但卻引來當地民眾反彈。（示意圖，非當事狗，pexels）

印尼雅加達近日宣布，將全面禁止犬、貓等具狂犬病傳播風險動物的食用交易，並給予6個月緩衝期。此舉被視為當地推動動物福利的重要里程碑，但在地仍有民眾認為，相關飲食習慣「是文化傳統」，不應被強制禁止。

雅加達宣布禁止犬貓肉交易 6個月後正式上路

根據《法新社》報導，印尼首都雅加達在本週宣布，將禁止犬、貓、蝙蝠、猴子等具狂犬病風險動物的食用交易。新法將在6個月後正式啟動，違規者可能面臨書面警告、吊銷營業執照等處分。

事實上，雅加達自2004年起即被列為「狂犬病零病例省份」，官方表示，這次禁令是維持該狀態的重要措施。

動保團體：里程碑式進展 93%印尼民眾支持禁狗肉

長年倡議禁狗肉的「印尼無狗肉聯盟」（DMFI）表示，這是雅加達展現動物福利承諾的重要一步。該團體2021年委託調查曾顯示，有高達93%的印尼民眾反對狗肉交易。不過，DMFI估算，2022年仍有約9,500隻狗被運往雅加達供食用，多來自狂犬病盛行的西爪哇省。

地方民眾反對：是傳統也是「民俗療法」

雖然印尼穆斯林多不食用犬肉，但在印尼部分族群中，狗肉仍被視為傳統料理，甚至被認為有助對抗登革熱。

一名受訪民眾表示，狗肉食用是「社群文化的一部分」，無法「說禁就禁」。36歲男子阿爾芬多（Alfindo）表示，這樣的禁令不該存在，更說，「上帝創造狗就是要給人吃的。不要只看負面，也要看看其中的好處」。

交易逐漸轉入地下、價格比牛肉更貴

因社會禁忌加深、官方監管更嚴，雅加達部分狗肉店已不再公開販售，只接待熟客。當地民眾透露，如今購買狗肉就像「買毒品」般隱密，甚至比牛肉還貴。

官方統計指出，雅加達仍有19家餐廳與至少2處屠宰場供應狗肉，但當局希望透過禁令逐步減少此類行為。

禁令後續待解：無人收養的動物怎麼辦？

外界關注禁令上路後，原本供應市場的犬貓是否將面臨收容或撲殺問題。南韓近期同樣禁狗肉，也出現業者無法出售犬隻、收容壓力劇增的情況。

部分雅加達民眾更擔憂，若禁令嚴加執行，可能迫使部分嗜食狗肉者轉向捕捉流浪犬，恐衍生更多問題。

