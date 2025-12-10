雅加達7樓辦公大樓惡火釀22死「罹難多為女性」 驚險求救畫面曝光
印尼雅加達一棟七層辦公大樓於9日下午發生嚴重火災，已造成至少22人死亡。警方表示，目前仍在搜尋可能的其他罹難者。
根據外媒報導，警察局長蘇薩蒂奧・普爾諾莫・孔德羅（Susatyo Purnomo Condro）表示，起火點位於大樓一樓，疑因電池爆炸引發火勢，隨後迅速往上蔓延。
當時部分員工正在午餐時間，火勢一度造成多名員工受困。大樓內設有一家無人機製造公司，提供空中勘測、測繪、巡檢與農業等工業應用服務。
消防單位共出動28輛消防車與約100名人員參與搶救，濃煙自高層不斷湧出，現場驚險畫面可以看到，受困員工透過高空雲梯陸續被救下。火勢已於傍晚前控制，但搜救行動仍在持續。
據警方初步研判，多數罹難者為女性，其中一名為孕婦，推測是因吸入濃煙窒息死亡，而非遭火焰燒灼。蘇薩蒂奧指出，六樓救援困難度最高，消防員進入該樓層面臨極大挑戰。
蘇薩蒂奧向媒體表示，當局正持續收集罹難者相關資料，並著手辨識身分，「目前的首要任務是確認已尋獲罹難者的身份」。目前火災原因仍在進一步調查中。
