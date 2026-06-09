雅各艾洛迪攜手喬許布洛林求生 名導雷利史考特新作《寂地》揭開「人性是選擇」的末日世界

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《神鬼戰士》《絕地救援》名導雷利史考特執導的末日驚悚電影《寂地》，找來新生代男星雅各艾洛迪攜手喬許布洛林末日求生。二十世紀影業提供

由《神鬼戰士》《絕地救援》名導雷利史考特執導的末日驚悚電影《寂地》，9日正式公開最新預告片與官方海報。電影描繪一個「生存依靠本能，而人性是一種選擇」的末日世界。《寂地》改編自美國作家彼得海勒廣受好評的同名暢銷小說，由近年備受矚目的新生代男星雅各艾洛迪領銜主演。

雅各艾洛迪攜手喬許布洛林 踏上希望之旅

故事聚焦於年輕飛行員希格（雅各艾洛迪飾）。在一場毀滅性的災難重創文明後，他與擁有軍事背景的生存專家班格利（喬許布洛林飾）共同守護著一處與世隔絕的家園，努力在殘酷的末日環境中求生。然而，當希格意外接收到一段神秘的無線電訊號後，一絲久違的希望再次燃起。

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深信世界某處仍存在著善良與人性的他，決定離開熟悉的安全區域，踏上未知且充滿危險的旅程，尋找可能改變一切的答案。

電影《寂地》中，雅各艾洛迪在一場毀滅性的災難重創文明後，深信世界某處仍存在著善良與人性。二十世紀影業提供

豪華奧斯卡卡司 同台飆戲

本片除了由雅各艾洛迪與喬許布洛林擔綱雙主角，更集結奧斯卡提名演員瑪格麗特庫利、奧斯卡得主艾莉森珍妮、以及蓋皮爾斯等豪華卡司同台飆戲。

《寂地》結合末日求生、懸疑冒險與深刻的人性探討，在雷利史考特一貫壯闊且震撼的影像風格下，打造出一場關於希望、孤獨與救贖的旅程。，電影將於8月27日搶先全美在台上映。



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