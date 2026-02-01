雅各艾洛迪 討皮痛惹人愛的好萊塢時尚演員

雅各艾洛迪身上的外套出自CHANEL本季大秀作品，他展現了時尚是可以不分男女的。（路透提供／黃唯淯台北傳真）雅各艾洛迪以一身全黑的Bottega Veneta造型現身活動現場。（路透提供／黃唯淯台北傳真）

從《科學怪人》裡那個連妝都懶得卸的怪物，到《咆哮山莊》裡為了乾淨而燙傷背部的希斯克利夫，雅各艾洛迪Jacob Elordi正在用一種極端的肉體經驗，改寫好萊塢男星的定義。對，這個演員不單只是演戲強，重點是他可以很精緻，也可以痛的讓人印象深刻。正如導演Fennell所說，他願意為了角色變得「黏膩且黑暗」。這或許解釋了為什麼現在的時尚圈與電影圈都對他如此著迷。

而這兩年的Elordi活像個矛盾綜合體，不止是體現在演戲上，如前一刻穿著香奈兒粉紅襯衫、在Jimmy Kimmel秀上展現無性別優雅；下一刻卻在拍攝艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）執導的《咆哮山莊》時，為了洗掉身上的污垢時，在淋浴時慘遭高溫蒸氣旋鈕燙傷。諷刺的是，意外發生前，化妝師才剛虧他：「如果是丹尼爾戴路易斯，肯定會帶著真的傷疤來演希斯克利夫。」結果Elordi一句玩笑話：「那我也去弄個傷來證明自己！」竟一語成讖。

這股對「皮囊」的執著，在他於《Esquire》、《People》中的專訪中有跡可尋。早在16歲時就為了贏得去杜拜的機票，兩度參加澳洲賽馬節的「Fashions on the Field」競賽。那時的他穿著西裝、戴著軟呢帽，在評審面前裝模作樣，只因為他媽媽覺得當模特兒或演員能讓他變成《舞棍俱樂部》（Magic Mike）的一員。誰能想到，當年那個只想贏免費機票的男孩，如今已是能駕馭Bottega Veneta與CHANEL的時尚寵兒。

