雅婷、家豪衝了！六福村指定「12菜市場名」免費玩 6週末狂省1400元

生活中心／朱祖儀報導

六福村主題遊樂園又推出週末限定優惠，宣布11月22日至12月28日期間，每個週末只要入園對象符合指定名字，且同音同字，即可在指定日期當天免費入園。

六福村公告，「如果你的名字剛好是這些，恭喜你中獎了！」只要名字是「家豪」、「雅婷」、「志偉」、「怡君」、「志強」、「淑芬」、「建宏」、「佳玲」、「冠宇」、「美惠」、「俊傑」或「欣怡」，即有機會免費入園。

六福村表示，活動期間為11月22日至12月28日，活動僅限六日，每個週末限定不同「菜市場名」的民眾免費入園，省下1400元門票，陪同者也有優惠，門票僅799元，最多限定3名陪同者。

六福村提醒，此活動限本人參與且為台灣人，入園前要出示身分證明文件，包括成人身分證、學童健保卡或戶口名簿等，名字需同音同字，順序不能換。

12個菜市場名免費玩六福村。（圖／六福村臉書）

11/22（六）、11/23（日）

- 名字同字叫「家豪」免費入園

- 名字同字叫「雅婷」免費入園

11/29（六）、11/30（日）

- 名字同字叫「志偉」免費入園

- 名字同字叫「怡君」免費入園

12/06（六）、12/07（日）

- 名字同字叫「志強」免費入園

- 名字同字叫「淑芬」免費入園

12/13（六）、12/14（日）

- 名字同字叫「建宏」免費入園

- 名字同字叫「佳玲」免費入園

12/20（六）、12/21（日）

- 名字同字叫「冠宇」免費入園

- 名字同字叫「美惠」免費入園

12/27（六）、12/28（日）

- 名字同字叫「俊傑」免費入園

- 名字同字叫「欣怡」免費入園

