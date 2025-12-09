雅子皇后迎62歲生日！宮內廳曝溫馨合照 提戰後80年感悟：銘記和平的重要
日本雅子皇后今（9日）迎來62歲生日，並透過宮內廳發表感想。她回顧今年與德仁天皇一同造訪硫磺島、沖繩、廣島、長崎等二戰相關地區的行程，愛子公主也在部分地點同行。雅子皇后坦言，在戰後80週年的今年，更深切體會到「守護和平」的珍貴。宮內廳釋出的生日照片中，可見她與天皇並肩而坐，神情溫柔，畫面溫馨。
和平被如何建立？ 皇后談「不能忘記的努力」
根據《朝日新聞》報導，雅子皇后表示，今年與天皇先後到訪硫磺島、沖繩、廣島、長崎等地，與生還者、遺族及負責傳承戰爭記憶的年輕世代交流。她提到，許多高齡受訪者願意訴說痛苦經歷，讓她深刻感受到：「我們不能忘記，正是無數人的努力，使國家的和平得以建立並維繫至今」。
雅子皇后期盼未來社會能更寬容、有包容性，強調不同背景的人彼此尊重，正是維護和平所不可或缺的價值。她也提到，縱觀近80年來，全球仍持續有戰爭與衝突，讓無數平民與孩童受害，「每一次看到生命逝去，都深深感到心痛」。
曾走訪二戰地區 雅子皇后今年看見什麼？
《共同社》指出，雅子皇后今年7月以國賓身分訪問蒙古，在當地向被前蘇聯扣留期間死亡的日本人士兵慰靈碑獻花。她在感想中談到：「想到那些在極寒之地，懷著思鄉心情離世的人們，那樣的悲傷深深觸動了我」。
此外，《朝日新聞》報導，天皇與皇后今也前往仙洞御所，向上皇與上皇后致意。稍早兩人亦在皇居，接受秋篠宮夫婦等皇族與各界長官的祝賀。
更多鏡週刊報導
荷蘭公主22歲生日照曝光！「未來女王」氣場大開 走過威脅更堅強
摩納哥夏琳王妃美翻耶誕卡！11歲龍鳳胎遺傳高顏值 「這成員」意外搶鏡
威廉王子重逢「30年前暗戀對象」！ 當年被黛妃整到「臉紅跌下樓梯」
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 102
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 26
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 6 小時前 ・ 1
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 18
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 8 小時前 ・ 19
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 17
艾姐遭朱孝天嗆潑髒水「中國開唱還與五月天送花」網友不忍嘆：誰欺負誰
朱孝天「被退出」F4風波持續延燒。他不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民合作的新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也未見他的名字，引發各界好奇。今（8）日他首度公開回應，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，讓事件再度升溫。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
42歲陳妍希新劇《狙擊蝴蝶》掀起話題！劇中一幕她一邊揉著弟弟的頭髮、笑出招牌梨渦，下一秒又冷眼逼退霸凌者，溫柔與氣場兼具的反差，為角色帶來鮮明層次，也成為她近期在陸網翻紅的主要原因。姊妹淘 ・ 3 小時前 ・ 5
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 天前 ・ 3
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文
從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，談到2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 27
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 28