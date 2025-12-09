雅子皇后迎62歲生日！宮內廳曝溫馨合照 提戰後80年感悟：銘記和平的重要

德仁天皇與雅子皇后於皇居內拍攝生日紀念照。（翻攝kunaicho_jp IG）

日本雅子皇后今（9日）迎來62歲生日，並透過宮內廳發表感想。她回顧今年與德仁天皇一同造訪硫磺島、沖繩、廣島、長崎等二戰相關地區的行程，愛子公主也在部分地點同行。雅子皇后坦言，在戰後80週年的今年，更深切體會到「守護和平」的珍貴。宮內廳釋出的生日照片中，可見她與天皇並肩而坐，神情溫柔，畫面溫馨。

和平被如何建立？ 皇后談「不能忘記的努力」

根據《朝日新聞》報導，雅子皇后表示，今年與天皇先後到訪硫磺島、沖繩、廣島、長崎等地，與生還者、遺族及負責傳承戰爭記憶的年輕世代交流。她提到，許多高齡受訪者願意訴說痛苦經歷，讓她深刻感受到：「我們不能忘記，正是無數人的努力，使國家的和平得以建立並維繫至今」。

雅子皇后期盼未來社會能更寬容、有包容性，強調不同背景的人彼此尊重，正是維護和平所不可或缺的價值。她也提到，縱觀近80年來，全球仍持續有戰爭與衝突，讓無數平民與孩童受害，「每一次看到生命逝去，都深深感到心痛」。

雅子皇后在花卉旁以淡藍套裝亮相，端莊雅緻。（翻攝kunaicho_jp IG）

雅子皇后與德仁天皇在生日拍攝中並肩而坐，翻閱冊頁，畫面溫馨。（翻攝kunaicho_jp IG）

曾走訪二戰地區 雅子皇后今年看見什麼？

《共同社》指出，雅子皇后今年7月以國賓身分訪問蒙古，在當地向被前蘇聯扣留期間死亡的日本人士兵慰靈碑獻花。她在感想中談到：「想到那些在極寒之地，懷著思鄉心情離世的人們，那樣的悲傷深深觸動了我」。

此外，《朝日新聞》報導，天皇與皇后今也前往仙洞御所，向上皇與上皇后致意。稍早兩人亦在皇居，接受秋篠宮夫婦等皇族與各界長官的祝賀。

