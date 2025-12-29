雅思8.0碩士資優生竟「沒人要」待業4年才醒悟：放下身段別讓學歷成詛咒

國際中心／綜合報導

一名越南碩士畢業生NL Giang，儘管擁有雅思8.0的高分優異成績與碩士學位，卻因自視甚高、不願屈就於非理想工作，畢業後整整失業長達4年。他在求職過程中屢遭雇主以「缺乏實務經驗」拒絕，直到2014年放下身段進入職場後，才驚覺自身實戰能力嚴重不足。NL Giang以自身慘痛經驗，呼籲社會新鮮人勿讓學歷成為高牆，應勇於從基層做起以積累經驗。

根據《越南快訊》報導，NL Giang回憶起2010年畢業時的場景，當時他手握碩士學位證書與雅思8.0的亮眼成績單，在師長與親友的讚賞聲中，深信自己職涯將一帆風順。然而，現實職場卻給了他重重一擊。他投遞了無數份履歷，雖然雇主多對其學歷與語言能力表示肯定，但最終總會拋出一個令他語塞的問題：「你有多少年的實際工作經驗？」

NL Giang指出，當時他深陷於「年輕人因無經驗而找不到工作，卻又需工作才能累積經驗」的惡性循環中。面對求職碰壁，身旁友人曾建議他降低期望，或嘗試非本科系的工作，但他當時固執的認為，憑藉自己的學歷，理應獲得一份與專業匹配的高薪職位，不願「低就」。這份堅持讓他陷入長期的自我懷疑與迷惘，甚至質疑社會是否根本不需要他的專業。

這場求職拉鋸戰持續了4年，直到2014年初，NL Giang終於放下自負心態，接受了一份雖非夢想但能起步的工作。然而，重返職場的衝擊更大，他立刻發現自己跟不上工作節奏，許多自以為掌握的學術知識在實務面前顯得蒼白無力。他坦言：「那一刻我才明白，4年的蹉跎不僅讓自己停滯不前，現在更需要付出雙倍努力才能迎頭趕上。」

