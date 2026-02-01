雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

雅方「虎女千金」林喧穎帶動公司增加1成業績，成為近期網路話題人物。（翻攝自林喧穎IG）

雅方「虎女千金」林喧穎，透過一系列短影音，讓自家公司整體營收多1成，瞬間成為話題人物；其中林喧穎與董事長爸爸林明正互動的短片深受歡迎，林喧穎自曝國中零用錢一週1000元，旁人驚呼不已，林明正還補充「從小養成勤儉的習慣」，還估價女兒的名牌手環僅3000元，被女兒吐槽要20萬，讓堂堂董事長瞬間大腦當機。

雅方原本販賣冰品起家，之後發展出「羊肉爐」產品一炮而紅，近日董事長林明正的女兒林喧穎，利用短影音宣傳自家產品，由於影片內容貼切年輕人，讓這個老品牌成功打入年輕市場，2個月就帶動冰品營收成長3成、整體營收多1成，讓商界對於這位「虎女千金」另眼相看。

林暄穎與爸爸林明正的「董事長系列」影片，可以看出父女倆感情深厚，其中一支影片林暄穎先是自曝上個月卡費100萬，希望爸爸幫忙繳交，林明正先是說「要看它怎麼發生的」，接著立刻識破「但是我女兒不可能」，稱養育孩子從小沒有養成奢侈習慣，林暄穎則透露國中零用錢一週1000元，並說爸爸是負債打拚過來、白手起家很辛苦。

雅方董事長林明正聽到女兒手環要價20萬，瞬間大腦當機。（翻攝自林喧穎IG）

不過林明正被問到3兄妹誰最敢花錢？還沒等爸爸開口，林暄穎直接承諾「我啊」，林明正則連連點頭認同，再被問女兒手上的手環價錢，林明正估價「3000元」，讓林暄穎大傻眼自爆這個牌的手環要20萬，林明正聽了張大嘴不敢置信，好一陣子說不出話。

身高174公分的林暄穎外型姣好，從小被爸爸捧在手心，過去曾赴海外就讀攝影相關科系，返台後轉念企業管理，卻始終找不到興趣在大三決定休學；她曾經是遲到連連、還被爸爸扣薪的落漆千金，到藍帶學院進修之後脫胎換骨，回到公司之後繳出半年內累計破千萬觀看影片的亮麗成績，也重新擦亮雅方這面招牌。





