「雅方羊肉爐」再次翻紅！幕後功臣是00後董座千金 狂吸27萬粉絲

「雅方」千金林喧穎透過社群操作讓雅方再次爆紅。（翻攝IG@juliaxlln）

知名品牌「雅方羊肉爐」曾風靡全台，近來再次靠著社群擴散引發討論，背後功臣就是「雅方」董事長林明正女兒林喧穎，她透過一系列短影音在網路竄紅，成功拉抬雅方聲量，如今正面美照也曝光了。

林喧穎是誰？ 為何爆紅？

根據《Cheers快樂工作人》報導，林喧穎屬於00後世代，從小被爸爸捧在手心，還送出國讀書，後來她回台讀企管卻在大三選擇休學，前往藍帶學院上課，完成所有課程後，才回雅方幫忙，並透過短影音宣傳自家產品，迅速拉近與年輕人距離，半年內累計破千萬觀看，重新擦亮雅方這面招牌。

「雅方」千金林喧穎是00後二代。（翻攝IG@juliaxlln）

同時這也拉抬雅方業績，2個月內整題營收提升1成，冰品更達3成，其IG追蹤數也水漲船高，現已突破27.4萬人追捧。

「雅方」千金外型亮麗，影片中不做作深受年輕人喜愛。（翻攝IG@juliaxlln）

美鳳姐都說讚 雅方羊肉爐業績翻漲

事實上，雅方一開始起家是從賣冰淇淋做起，隨著冰品業績提升，發現冬天時可做其他東西補上淡季缺口，進而發展出如冷凍包子、餃子、火鍋肉片等，直到後來推出「羊肉爐」並在2003年找上藝人陳美鳳代言，從此一炮而紅，成為領導品牌。

