「雅方羊肉爐」白富美千金正臉照曝！海外歸國重生老品牌

林暄穎是雅方食品二代。(圖/IG@juliaxlln)

台灣知名品牌「雅方食品」從民國73年成立，現在已由00後的二代林暄穎（Julia Lin）接班，靠著短影音打入年輕族群，不僅製造新話題，也實際帶動銷售成績。

林暄穎是雅方羊肉爐董事長林正明的掌上明珠，身材高䠷、臉蛋標緻，被網友封為「真人版18號」。去年她從巴黎藍帶廚藝學校畢業、拿到4張證書後，就回台灣輔助爸爸的公司，在研發部任職。她瞄準短影音的市場，從去年7月開始，拍攝多部接地氣的短影片行銷自家品牌，成功吸引年輕人的目光，不僅她的IG粉絲追蹤數來到27萬，也增加旗下產品的銷售量，2個月冰品營收成長3成、整體營收多1成。

去年10月，林暄穎和雅方羊肉爐代言人陳美鳳同框拍短影音，提到對方是「從小看她長大的人」。陳美鳳也解釋與雅方長期合作的原因，是她本身就喜歡吃羊肉爐，因緣際會下促成的。陳美鳳說明自己接代言的原則，除了一定要親自品嘗、瞭解製作方法，還會詳細調查公司的經營方向。

林暄穎說陳美鳳是看她長大的人。(圖/IG@juliaxlln)

至於雅方羊肉爐為何長年不換包裝，董事長林正明親自解釋並非預算考量，而是之前有改變過包裝，反而讓消費者感到陌生，進而影響到銷路，所以從民國92年就未再更動包裝，並嘴甜地誇陳美鳳這23年都沒有變，甚至越來越漂亮。

