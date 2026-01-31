「雅方羊肉爐」超正千金曝光！00後二代靠短影音行銷 讓品牌翻紅

娛樂中心／蔡佩伶報導

知名品牌「雅方」起初以冰品起家，隨後推出羊肉爐廣為人知，近來，雅方羊肉爐在年輕族群間掀起討論，這一切都歸功於董事長林明正的千金林喧穎，她成功透過短影音讓品牌再度翻紅。

根據《Cheers快樂工作人》報導，2000年出生的林喧穎是林明正的寶貝千金，有著一頭俏麗短髮，加上甜美的臉蛋，從美國休學返台的林喧穎回到自家公司上班，後來選擇前往藍帶學院進修，取得畢業資格後，林喧穎投入品牌研發，靠著父親不熟悉的短影音平台，半年內創造千萬觀看，縮短與年輕人的距離。

廣告 廣告

林喧穎一番操作下來，成功帶動公司業績成長，開團購也突破400萬營收，如今，林喧穎仍持續經營社群平台，IG更從最初的幾千人追蹤，一路飆升到現在的27萬粉絲，近來推出春節優惠的組合也銷售完畢，顯見行銷策略極為成功。

林喧穎靠短影音行銷品牌。（圖／翻攝自林喧穎IG）

更多三立新聞網報導

太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍

昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」

女星斷聯前夫多年...聽兒脫口：我沒有爸爸 心疼發聲：不知生父長相

資深男星市場買菜身影全被拍...昔喊「女友都被媽媽罵跑」成黃金單身漢

