雅方羊肉爐「靠她」行銷重生！1事讓老品牌成話題

生活中心／綜合報導

在台灣市場經營近50年的「雅方」，早年靠著冰品起家，後續更推出羊肉爐產品，一賣就是近30年。不過，隨著時代與民眾飲食習慣變化，該品牌一度在年輕世代中消失，近期再度掀起話題，以及湧入新客訂單，全靠董事長林正明的千金林暄穎操刀。





雅方羊肉爐「半年重生關鍵」靠自家千金！「這1事」讓老品牌成話題

林暄穎經常拍攝行銷影片，替公司帶來訂單。（圖／翻攝JULIA LIN IG）

00後出生的林暄穎在IG上擁有不少人追蹤，之所以會讓自家品牌引發話題，主因在於她利用大量短影音宣傳自家產品，雖然用短影音行銷早就非新鮮事，但林暄穎透過精準的內容吸引年輕族群注意，成功讓雅方羊肉爐再度被關注，以及帶來新的訂單。實際檢視林暄穎IG頁面，影片動輒50萬至數百萬觀看，IG限時動態幾乎都是團購完銷成果，可見新世代的行銷能力，確實替老品牌注入生機。

廣告 廣告

雅方羊肉爐「半年重生關鍵」靠自家千金！「這1事」讓老品牌成話題

林暄穎過去曾出國就讀電影，但因疫情回到台灣。對企管沒興趣選擇休學回家中事業幫忙。（圖／翻攝JULIA LIN IG）

根據《Cheers快樂工作人》報導，林暄穎一度曾在國外就讀電影攝影，但因為疫情中斷，返國後念企業管理，但沒興趣在大三那年休學。到雅方上班的林暄穎，選擇進研發、品檢與行銷，從去年7月發布首支短影音後，便吸引大量觀看，2個月讓冰品銷售成長3成，整體營收也同步提升1成，首次團購在7分鐘內就突破百萬營收，一度因訂單湧入過快而被迫提前關單。林正明坦言：「過去我知道網路的力量很大，但我們花了很多錢，卻一直不得其門而入。有時候，人不會馬上知道自己學到了什麼。但某一天，你會突然發現原來自己可以做這麼多事。」













原文出處：雅方羊肉爐「半年重生關鍵」靠自家千金！「這1事」讓老品牌成話題

更多民視新聞報導

捕蛇人遭巨蟒拖行！全家出手制伏91公斤怪物「影片曝光」

小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！周軒酸：哪來勇氣

LISA幫泰代言卻翻車！1關鍵網批評：幾百億變幾百銖

