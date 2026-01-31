「雅方羊肉爐」26歲千金1手法救了老品牌！破圈經營話題、業績雙飆

雅方食品董事長林正明女兒林暄穎，以社群經營成功讓老品牌重生。圖／翻攝自IG@juliaxlln

台灣知名食品品牌「雅方食品」，由董事長林正明自1984年創立至今，然而近期女兒林暄穎於巴黎藍帶廚藝學校畢業後，回到自家公司研發部門上班，並且透過短影音創造話題，不僅帶動自身社群流量，公司整體營收更是多了1成。

2000年出生的林暄穎，為雅方羊肉爐董事長林正明女兒，因身材高䠷、精緻外貌，被網友封為「真人版18號、虎女千金」，自去年於巴黎藍帶廚藝學校畢業，取得4張證書後，便返回台灣，任職雅方食品研發部門。

然而近期林暄穎瞄準短影音市場，不僅讓她的粉絲追蹤數暴增至27萬人，官方社群也有2萬人追蹤，成功讓雅方食品破圈，將年輕世代引入消費客群，最明顯例子則包括2個月冰品營收成長3成、整體營收多了1成。

林暄穎於巴黎藍帶廚藝學校畢業後，返回雅方食品研發部門上班。圖／翻攝自IG@juliaxlln

去年10月林暄穎與雅方羊肉爐代言人陳美鳳同框拍攝短影音，其中提及陳美鳳「從小看她長大的人」，對此，陳美鳳解釋，自己本身就喜歡吃羊肉爐，因緣際會下才促成這長達23年的代言合作，而自己接代言前，也會詳細調查合作公司產品、製作方法及經營方向。

至於產品外包裝，林正明則解釋並非預算考量才未予更換，而是因先前更改包裝後，反而讓消費者對產品感到陌生，影響銷路，因此2003年起就沒再動過包裝；林暄穎社群短影片經營手法，成功重生雅方食品品牌。



