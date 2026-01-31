「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌

知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。

林暄穎。（圖／翻攝自IG）

「雅方羊肉爐」創立於台灣，早期以冰品起家，隨後推出羊肉爐產品，至今已有近30年的歷史，不過隨著時代的變遷，消費者習慣出現改變，也讓這個老字號品牌一度消失在年輕族群的視野當中。

不過自從林正明的千金林暄穎接手行銷業務後，品牌開始在社群平台重新獲得關注，她透過短影音來貼近年輕人的生活，在影片中結合限時優惠與團購模式，成功吸引大量訂單，自己的IG帳號也在短短半年內累積超過20萬的追蹤。

廣告 廣告

據《Cheers快樂工作人》報導，2000年出生的林暄穎，曾赴國外學習電影攝影，不過2019年底新冠肺炎疫情爆發，後來就回到台灣轉修企業管理，之後回到家族企業幫忙，成為「雅方」近年起死回生的重要人物。

延伸閱讀

拜個年噴2萬！交往半年女友列禮數清單 全網傻眼

20歲女重訓突發疝氣！醫揭男女老幼都可能「脫腸」

三重越堤道死亡車禍！機車失控撞護欄 騎士傷重不治