雅易見面會揭關鍵成果 協助逾百名學員達成零債務 退休準備提前成全民課題

產業中心/綜合報導

雅易見面會日前舉行，松鶴雅聚園創始人、雅易首席執行總裁陳易謙親自主持，並揭露兩大核心成果：成功協助超過百名學員完成零債務財務重整，以及推動退休規劃提前化，成為台灣家庭極需面對的重大課題，他表示，穩定人生的根本在於「提前規劃」，越早開始，越能降低未來風險。

協助百名學員達成零債務 為人生打下穩固基礎

本次見面會上最受矚目的成果，是雅易團隊協助超過百名學員完成「零債務」的財務重整工程，從債務脫身，不僅是數字的清零，更是生活壓力的消散、風險的解除，讓每個人重新擁有選擇與規畫未來的能力。陳易謙表示：「債務不是財務問題，而是壓力來源。清掉債務，是讓人生重新回到起點的第一步。」

此次零債務工程包含四大步驟：

收支與風險診斷債務、清償策略與優先順序規劃、生活模式與支出調整、紀律與行為管理機制。現場不少學員分享，脫離債務後，第一次感受到生活不是在應付，而是在前進，有學員直言：「清掉最後一筆債務的那天，我才真正開始感覺自己的人生可以規劃」，除了零債務工程外，另一個重點是退休規劃的提前化。

陳易謙指出，台灣快速邁向高齡化，加上家庭支持弱化、物價波動加劇，退休生活成本正以前所未有的速度上升「退休不是五十歲後的任務，而是三十、四十歲就該開始的現實」，見面會最後，陳易謙表示：「零債務讓人站穩，退休規劃讓人走遠。」