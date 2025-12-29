雅特力明年1月下旬上櫃 展望正向營收看增

（中央社記者張建中台北29日電）IC設計服務廠智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力科技-KY將於明年1月下旬掛牌上櫃，董事長王國雍表示，今年營收與獲利可望優於去年水準；明年營運展望正向，營收應可較今年再成長，機器人、無人機及電競是主要動能。

雅特力-KY今天舉行媒體交流會，總經理林鴻裕說，雅特力-KY成立於2016年，專注於高階的32位元MCU產品開發，主要應用於工業控制、伺服馬達、商業應用、無人機、機器人等領域，目前產品開發重心轉向邊緣人工智慧（AI）。

雅特力-KY去年營收新台幣16.35億元，毛利率30%，稅後淨利0.85億元，每股純益1.67元。今年前3季營收12.34億元，毛利率34%，稅後淨利0.71億元，每股純益1.38元。

雅特力-KY以工業馬達控制相關產品為大宗，營收比重達40.2%；消費產品比重27.4%，商用產品比重12%，醫療和車載等其他產品比重約20.4%。

林鴻裕表示，每具機器人需要70顆MCU，雅特力-KY產品可應用於機器人關節模組、靈巧手及電池模組部分。每架無人機需要5到8顆MCU，雅特力-KY產品可應用於無人機的飛行控制器、電子變速器及雲台方面。

王國雍說，智原為雅特力-KY最大股東，持股逾6成。雅特力-KY正開發28奈米製程產品，以新產品與邊緣AI為主。

王國雍表示，雅特力-KY今年營收與獲利可望優於去年水準，明年展望正向，營收可望比今年更好，機器人、無人機及電競相關產品應可高度成長。（編輯：張良知）1141229