雅賢MAMA舞台遭網出征謾罵…刺耳高音掀熱議！

娛樂中心／翁莉婷報導



韓國流行音樂「2025 MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）」於上週五、六圓滿落幕。其中，女團BABYMONSTER成員「Rora、Ahyeon（雅賢）、Pharita」第二天翻唱《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，精彩舞台演出瞬間引發各界關注， Ahyeon演唱中更發揮超強實力飆出三段穿透全場的高音，不過在表演後卻意外引來網友嘲諷「很刺耳」。





女團BABYMONSTER成員「Rora、Ahyeon（雅賢）、Pharita（圖／左到右）」三人合作〈Golden〉舞台。（圖／翻攝自IG＠babymonster_ygofficial）

2025年MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）上週在香港啟德主場館圓滿落幕，現場眾星聚集，除了頒獎之外，多組男團、女團表演也十分精采。最讓人印象深刻的是女團BABYMONSTER成員「Rora、Ahyeon（雅賢）、Pharita」三人的合作舞台，她們翻唱電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，當唱到高音時瞬間引發全場觀眾沸騰，尤其是鏡頭轉到Ahyeon（雅賢）全程保持微笑和呆萌模樣，毫無費力完成「三段階梯式升Key」，顛覆傳統高音演唱的「痛苦」刻板印象，演出現場全開麥又再度展現「全能ACE」形象。不過，在演出過後卻引來部分網友罵聲，認為Ahyeon（雅賢）高音段落聽起來「刺耳」、「很像雞叫」、「沒厚度的高音很不舒服」，同時挖出過去她翻唱〈Dangerously〉獲得認可的舞台做為對比。

〈Golden〉原唱之一「REI AMI」在社群X為後輩發聲。（圖／翻攝自IG@mnet_mama、X@reiamimami）





隨著事件越演越烈，也讓〈Golden〉原唱之一「REI AMI」在社群X發文替Ahyeon（雅賢）發聲。「REI AMI」日前在貼文中霸氣寫下「Putting down other groups/artists to uplift your favs is lame. Keep it positive or stfu.（貶低其他團體／藝人來抬高自己喜歡的藝人很遜。請保持積極的態度或閉嘴）」，同時呼籲粉絲不要再貶低其他女性，也不要再挑撥她們之間的關係。





