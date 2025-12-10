集中力量「對抗中國」！汪浩分析2025美《國家安全戰略》思維「跟毛澤東異曲同工」：川普以「美國優先」建構全球性「反中戰略」

美國白宮於美東時間5日公布新版《國家安全戰略》（NSS），指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩昨（9日）指出，2025 年美國《國家安全戰略》清楚展現美國總統川普（Donald Trump）政府的全球戰略核心，「集中一切力量，對付唯一主要敵人——中國」。汪浩點出，這種思維與前中國領導人毛澤東的「集中力量，打擊主要敵人」異曲同工，只是川普將其運用在國家戰略層級，以重塑美國的全球布局。

汪浩指出，將川普簡化為「孤立主義」是一種誤讀，因為川普並非要退出世界，「而是重新分配戰略資源，把歐洲與中東降級，將主力集中在西半球與印太，以形成對中國更具壓力的包圍態勢」。汪浩說，NSS以「反全球化」和「美國優先」為主軸，否定過去三十年對華接觸與全球化政策，認為這些政策讓中國崛起並耗損美國工業實力，「因此，美國六大國家戰略目標——從主權、邊境到軍力擴張、再工業化、科技領先——幾乎全面圍繞遏制中國展開」。

汪浩表示，供應鏈重組、新一代國防科技、能源自主等政策，「皆是為削弱中國的全球競爭力」。在執行策略上，汪浩指出，川普版「門羅主義」旨在堵住中國對拉美的滲透；經貿戰略要求盟友在供應鏈上「選邊站」；科技政策則全面封鎖中國在 AI、生技與量子領域的追趕空間。他說，這些措施共同構成一套全球性的「反中國戰略」。

汪浩接續說道，區域優先順序，更凸顯中國是主要目標，「西半球列為第一優先，用於壓制中國的外圍布局；亞洲列為第二，是未來百年最關鍵的競爭主戰場」。汪浩點出，台灣被視為半導體命脈與第一島鏈的戰略核心，「美國強調強化軍事存在、提升盟友軍費，以建立能拒止中國行動的整體態勢」。

最後，汪浩表示，川普不是孤立主義，而是在執行「集中力量打擊主要敵人」的戰略哲學。他也指出，「正因如此，印太國家更需主動與川普政府互動，建構抗中統一戰線！」

（圖片來源：汪浩臉書、三立新聞）

