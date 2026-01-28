集保去年保管市值逾130兆元創新高 年增21.9%

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣集中保管結算所今天公布至去年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值達新台幣130.9兆元，較前年增加21.9%，再創歷史新高。

集保結算所董事長林丙輝今天表示，台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）稅負優惠有機會在近期實現，盼先透過類似自提勞退基金的方式來做。

林丙輝表示，配合政府打造亞洲資產管理中心政策，集保結算所建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。

林丙輝指出，迎接AI時代，金融區塊鏈整合特別重要，集保結算所參與金管會現實世界資產（RWA）代幣化小組，推動試驗架構建置，期盼未來國內外金融市場交易皆可透過「代幣化」機制，在網路上輕鬆快速完成交易，但推動代幣化政策的過程，並非要消滅既有的證券金融組織或機購，而是賦予新的使命，才不會遇到阻力。

他說，集保參與金管會現實世界資產（RWA）代幣化小組，推動試驗架構建置，驗證標的涵蓋國內債券、外國債券及基金，並於去年9月完成期末報告，顯示RWA代幣化可顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。

此外，配合中央銀行推動「有價證券代幣化與批發型央行數位貨幣（Wcbdc）款券同步交割」試驗，作為未來代幣化金融基礎設施雛型，推升數位資產與傳統金融資產的虛實連結，並持續規劃RWA代幣化平台建置及營運與監理架構。

林丙輝表示，集保以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。「集保e手掌握」App至去年底用戶數已達667萬戶。

集保基金交易平台去年款項收付達4207億元，啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%。

迎接新的一年，集保表示，積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。（編輯：張均懋）1150128