集保去年EPS 7.88元、基富通EPS 3.52元！鑄造集保交割代幣、複委託融資將上陣

集保中心今年釋戰略!集保中心董事長是林丙輝表示，集保中心去年多元數位創新服務帶動營運躍升，去年每股盈餘7.88元；子公司基富通表現同樣亮眼，每股盈餘亦達3.52元。展望今年，除安養信託專戶服務；複委託融資政策，規劃提供外國有價證券辦理外幣融資的資訊傳輸與保管服務。配合RWA代幣化小組，且配合央行進程，規劃鑄造集保交割代幣，以實現款券原子交割。

集保中心去年多元數位創新服務帶動營運躍升，去年底集保管市值衝破130.9 兆元，年增21.9%，再創歷史新高點。反映在財務績效上，去年營收達121.3億元，稅後純益79.7億元，每股盈餘7.88元；子公司基富通表現同樣亮眼，每股盈餘亦達3.52元。

首先，集保積極協助推動 TISA 帳戶設置及資訊申報，並研議投資股票與 ETF 的帳戶管理等相關配套措施；針對國人資產配置需求，規劃基金部位辦理安養信託專戶服務；在跨境服務方面，規劃以外幣計價債券作為擔保品的跨境保管服務；同時配合複委託融資政策，規劃提供外國有價證券辦理外幣融資的資訊傳輸與保管服務。

「集保 e 手掌握」App 將納入期貨資產與複委託資產，並提供線上申請將手機存摺資料傳遞予證券商作為財力證明的服務。此外，App 結合臺網憑證，成為申請「戶戶通」服務的新管道，進一步提升投資人數位服務的申辦效率與可及性。

集保也將持續配合金管會 RWA 代幣化小組，研議債券及基金代幣化的作業架構，並配合央行進程，規劃鑄造集保交割代幣，以實現款券原子交割。在股務數位化方面，今年 3 月將正式推出市場期待已久的「股東會紀念品電子化 (eGift)」服務，為現有的股務 4e 服務再添亮點。同時，eCounter 服務也將擴大應用至辦理過戶、質權設定、以及股票掛失等涉及權利變動的業務，提升辦理效率。

此外，eNotice 服務將新增公開收購期間屆滿等電子通知；eVoting 則會導入自動化匯入中英文議案與候選人資料，大幅精進資訊傳遞的精確度。針對永續治理，也將持續強化數位化盡職治理服務，讓投票揭露與永續績效功能更加完善。

集保子公司基富通去年在五大指標皆全數成長，開戶累積逾32萬人，成長11% ；TISA也超過5萬人；申購量再創新高，其中定期定額單月突破3 億元；基金存量超過1,900億元，並在今年1 月中突破2,000 億元；每股盈餘3.52 元，年增18%。今年為強化國人退休後理財服務，將規劃推出基金平台安養信託、動態提領年金等普惠信託服務，落實退休理財第3 支柱的目標。

