集保取得一驗三證 國內首家

集保結算所個資治理，獲臺灣首家Global CBPR驗證。

隨著數位金融快速發展，個人資料保護與隱私治理已成為企業邁向國際市場的核心競爭力。集保結算所通過三項重要驗證，同時取得「臺灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）」、「APEC跨境隱私規則（CBPR）」及「全球跨境隱私規則（Global CBPR）」標章，集保結算所成為國內首家取得「一驗三證」的指標性機構，彰顯其個資管理能力已全面接軌國際。

集保結算所總經理陳德鄉表示，通過Global CBPR驗證，除了證明集保結算所優異的個資治理能力，也是提升品牌價值及贏得國際客戶信賴的利器，尤其目前日本、新加坡、百慕達及杜拜等國家與地區，均已立法承認通過CBPR驗證，亦為該等國家合法的跨境資料傳輸機制。

陳德鄉強調，集保結算所取得三項認證後，將於持續秉持確保個資保護的基礎下，守護投資人資料安全，並且更靈活參與全球數位經濟與跨境資料流通，強化我國在全球資料治理體系中的關鍵地位。

Global CBPR為2022年創立的國際組織，旨在建立於APEC框架外的高標準個人資料保護要求，目前會員國除我國、美國、日本、韓國、新加坡等10個經濟體外，杜拜亦於今年正式加入。作為GlobalCBPR的創始會員國，不僅在組織內擁有話語權，通過此驗證更被視為落實個資及隱私保護的重要基石。

此次集保結算所通過我國執行TPIPAS、APEC CBPR及GLOBAL CBPR的驗證機構資策會之驗證，並同時獲取三項國內外驗證標章，不僅印證對我國個資法的國際效力，取得APEC CBPR Global CBPR也降低了企業的法遵成本，更大幅提升跨境資料傳輸的法律確定性與國際信任。