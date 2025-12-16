集保基金融資擔保上線 基金不必贖回也能借款

【記者柯安聰台北報導】配合金管會開放客戶透過網路基金交易平台證券商所申購之基金部位，得作為證金事業放款業務之擔保品，集保結算所協助業者新增相關系統功能，該新措施使投資人得以境內基金為擔保，快速取得短期資金，進一步提升基金資產的運用效率，將使基金商品的應用範疇更為多元，並提升投資人資金運用彈性。



過去基金多被視為長期投資工具，一旦遇到短期資金需求，投資人往往只能選擇贖回，導致投資規劃中斷、基金部位縮減。本次全新服務上線後，投資人即可將透過證券商以自己名義所申購之基金提供予證金事業作為擔保品，向證金事業申辦融資，不必贖回基金也能及時獲得資金，讓基金真正發揮「投資」與「資金運用」的雙重功能。









集保結算所董事長林丙輝表示，基金屬於長期投資的重要金融商品，基金融資擔保作業的開放，將使投資人能在不影響既有投資部位的情況下，靈活因應突發資金需求，進一步強化基金作為資產管理工具的功能。



林丙輝強調，這項新服務將有助於降低基金市場的周轉率並提升穩定性，並讓投資人在進行退休理財規劃時，擁有更多元且彈性的選擇，不僅有利投資人，更能創造市場多方共贏：投信公司得以維持基金規模穩定；基金銷售機構如基富通等證券商能提升客戶服務價值；投資人可兼顧長期投資與短期資金需求；證金事業則能拓展有價證券擔保的放款業務範疇，共同呼應金融政策與市場創新。（自立電子報2025/12/16）