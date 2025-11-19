集保廣徵新世代人才 10個職類計43人
（中央社記者潘智義台北19日電）台灣集中保管結算所今天宣布啟動114年度人才招募計畫，招募領域橫跨10個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更安全、更智慧及更具效率的證券後台服務環境。
集保結算所指出，114年度人才招募鎖定具備數位創新思維與行動力的新世代人才。自114年11月19日起至12月9日止，包括業務規劃、業務、基金作業、跨境保管（複委託）作業、基金審查、法務、程式開發、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全等10個職類計43人。
集保結算所積極推動業務轉型與創新，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等5大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等多元服務，總保管市值已逾新台幣127兆元，並透過金融科技及大數據分析，持續推動數位金融創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。
集保結算所董事長林丙輝表示，在去年提出的企業核心精神CARE（Creativity敢於創新、Appreciation心懷感激、Responsibility勇於承擔、Excellence追求卓越）基礎上，今年將業務新亮點定位為More CARE, CARE More。
他指出，除鼓勵應徵者具備CARE的精神外，更代表集保結算所願意將營運穩定、業績逐年成長的成果與員工共享，歡迎有志為資本市場貢獻的優秀人才，共同推動市場變革與創新。
集保結算所表示，積極打造幸福企業與優質職場，提供新進人員紮實的專業培訓，以完善的人力發展策略，打造智慧新集保。除優渥的獎金及優於法規的退休金提撥外，也提供生育獎勵、托兒津貼、子女補助及健康檢查等多項福利，照顧員工的生活大小事。
此外，集保結算所每年皆補助員工國內外旅遊，並重視員工的成長與學習，持續舉辦國內外教育訓練與專業培育課程，以及多元化的心靈舒壓課程供選擇，支持每位員工持續進修、提升自我，讓員工享受工作與生活的平衡。（編輯：張良知）1141119
其他人也在看
平均加薪1,780元你有嗎？人力銀行：逾6成企業明年會調薪、調幅4.5%
2025年即將進入尾聲，放眼2026年薪酬展望，雖然關稅不確定因素仍在，但根據人力銀行調查顯示，仍有逾6成企業表示2026年會對員工加薪，平均調幅為4.5%，其中又以軟體及網路相關產業加薪幅度最高，平均來到7.1%。專家表示，若以月薪中位數4萬元估計，員工平均每月可加薪1,780元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是工程師、醫師！最賺錢職業出爐「月領7萬」、最慘不到35K...他擁千萬一夕破產，靠1招反轉致富
全台最賺錢行業是什麼？答案出爐！主計總處11月公布最新9月薪資統計，揭示台灣目前高薪行業版圖，顛覆社會對傳統高收入職業的印象。 資料顯示，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為4萬7751元，較2024年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅。 其中，金融與保險業以平均經常性薪資7萬715元穩居全台薪資冠軍，遠高於工程師及醫師等長期被認為「最賺」的職業。今周刊 ・ 1 天前
林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。原文出處：林口就業服務站正式揭牌 提供全方位服務 更多民視新聞報導傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！南市府第4場大型就博會新營登場 初媒率達5成2明新科大首參展「看見 AI 進行式」 5大亮點一次看！民視影音 ・ 22 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林嘉愷揭2日冷空氣最有感！點名「這天」減弱將回溫
生活中心／王靖慈報導今（19）日東北季風最強、冷空氣有感，全台明顯轉冷，北部空曠地區低溫下探至12～13度，淡水最冷下到13.6度，提醒民眾們可加強保暖。不過，氣象專家林嘉愷透露這波冷空氣很快將從明（20）日白天起減弱，氣溫也將略微回升。民視 ・ 1 小時前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前