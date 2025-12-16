集保所辦花蓮7校聯合音樂會

協助復甦與重建，集保結算所舉辦花蓮七校聯合音樂會。 （集保結算所提供）

記者陳建興∕台北報導

集保結算所長期贊助的七所花蓮縣國小，十二月十二日在花蓮縣台灣原住民族文化館舉辦「集保同行，幸福共響」聯合音樂會，七校小朋友聯合展演精彩歌舞，多元才藝驚艷全場，帶給現場五百多位觀眾滿滿的感動。

集保結算所董事長林丙輝表示，九月的花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害嚴重，集保除了提供捐款援助，也有同仁利用假期赴受災現場，捲起袖子穿上雨鞋當起鏟子超人，出錢出力助花蓮部落度過難關。這次聯合音樂會，充分感受到花蓮的復甦與活力，也串聯起花蓮豐富的觀光資源，持續協助重建，讓花蓮的孩子有更開闊的未來。

當天聯合音樂會，由太昌國小、北昌國小、中華國小、吉安國小、見晴國小、溪口國小及鳳林國小等七校輪番上台，帶來多元的表演內容，共同展現平時訓練成果，有各種樂器的演奏，也有熱舞、佛拉明哥舞等精采表演，最後壓軸由全體演出者與觀眾合唱「明天會更好」，歌聲優美氣氛感人，為七校聯合音樂會畫下難忘的結局。

集保結算所積極落實金融大回饋政策，善盡ＥＳＧ作為，十多年來挹注救災、課輔、音樂及體育資源，協助基層學校全人教育，縮小城鄉差距，促進永續發展。