集保推綠色股東會 明年3月起提供紀念品電子化服務

（中央社記者潘智義台北31日電）因應市場數位服務需求，提升股東會電子投票率，台灣集中保管結算所今天宣布將自115年3月起，提供股東會紀念品電子化（eGift）服務，推動綠色股東會新風貌，實現數位創新與永續治理雙重目標。

集保結算所說明，未來發行公司股東會如採用股東會紀念品電子化服務，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品；此舉，不僅免除現場排隊及地點限制的不便，也提升股東參與股東會與使用電子投票意願。

集保強調，股東會紀念品電子化服務呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

集保結算所董事長林丙輝表示，為響應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化服務」，並於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續新篇章。（編輯：楊凱翔）1141031