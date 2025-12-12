集保結算所今捐助6百萬 徐榛蔚感謝長期支持花蓮社福教育 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為深化花蓮縣社會福利與教育環境的整體照顧量能，台灣集中保管結算所秉持企業社會責任與「與社會共好」的精神，台灣集中保管結算所董事長林丙輝於今（12）日捐助新台幣600萬元予花蓮縣，並由縣長徐榛蔚回贈感謝狀，感謝集保結算所以實際行動送愛花蓮，長期支持花蓮縣內多項社會福利與教育發展。

徐榛蔚表示，花蓮南北狹長，縣府長期以「因地制宜」推動各項外展服務，透過外展車輛，深入山區與海岸部落，將社會福利、文化教育與在地產業資源送到鄉親身邊，提升服務可近性，也協助部落發展自主的經濟生態系。

廣告 廣告

徐榛蔚特別感謝台灣集中保管結算所長期支持花蓮，從愛心早餐、校園活動到本次捐贈復康巴士，以及改善校園設施，都是對花蓮縣民生活最實質的支持。

徐榛蔚指出，花蓮是培育運動選手的重要搖籃，未來期待在運動科技與專業輔導上持續與企業攜手合作，強化選手訓練能量，工欲善其事，必先利其器。最後再次感謝林董事長及集保結算所的善行義舉，並期盼未來提出更多合作方案，在公私協力下，讓花蓮更加幸福。

「縣府感謝企業的善心支持，讓縣內有需求的鄉親得以減輕交通負擔，獲得更有尊嚴的外出協助。」花蓮社會處說明，台灣集中保管結算所本次捐贈經費用於購置1輛身心障礙者復康巴士，協助提升本縣身障者交通運輸的便利性，讓行動不便者在就醫、就業、就養及參與社區活動時，能享有更安全、無障礙的交通服務。

此外，另有部分捐款匯入「花蓮縣社會救助金專戶」，專款用於「兒童及少年未來教育與發展帳戶教育基金」，協助因意外事故陷入困境的弱勢家庭持續儲蓄、累積資產，為孩子的教育與未來發展提供更多可能。

花蓮縣府指出，相關家庭將由社工團隊定期訪視與陪伴，依計畫參與相關活動，確保資源有效運用，真正落實對弱勢兒少的長期支持。

花蓮縣府補充，本次捐贈經費亦投入縣內8所國中小校園空間與設施改善工程，包括教學大樓牆面粉刷、教室門窗更新，以及專科教室防水隔熱與設備升級等項目，全面提升校園安全與學習環境品質。縣府感謝企業貼心挹注，讓孩子們能在更加明亮、安全的校園空間中安心學習與成長。

林丙輝強調，集保結算所長期守護國人金融資產，也將企業社會責任視為核心使命，十餘年來持續投入花蓮在體育、教育與社會關懷等面向。他說，本次捐贈復康巴士，盼成為承載溫暖與關懷的「移動城堡」，陪伴有需要的民眾安心就醫、就業與生活，讓善意走進花蓮每一個角落。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳亭妃拋政見成立「青年局」整合提升服務 力挺年輕人勇敢追夢

台東獨居長者緊急救援裝置僅16% 陳瑩、莊瑞雄成功促衛福部擴大照顧方案

【文章轉載請註明出處】