集保結算所廣徵新世代人才 即日起報名
▲集保啟動人才招募計畫，招募領域橫跨10個職類計43人。
集保結算所啟動114年度人才招募計畫，招募領域橫跨10個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更安全、更智慧及更具效率的證券後台服務環境。
集保結算所與時俱進推動業務轉型與創新，提供「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等多元服務，總保管市值已逾新臺幣127 兆元，並透過金融科技及大數據分析，持續推動數位金融創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。
集保結算所董事長林丙輝表示，在去年提出的企業核心精神「CARE」(Creativity敢於創新；Appreciation心懷感激；Responsibility勇於承擔；Excellence追求卓越)基礎上，今年將業務新亮點定位為「More CARE, CARE More」，除鼓勵應徵者具備「CARE」的精神外，更代表公司願意將營運穩定、業績逐年成長的成果與員工共享，歡迎有志為資本市場貢獻的優秀人才，一起打拼共同推動市場變革與創新。
集保結算所積極打造幸福企業與優質職場，提供新進人員紮實的專業培訓，以完善的人力發展策略，打造智慧新集保。除優渥的獎金及優於法規的退休金提撥外，集保結算所也提供生育獎勵、托兒津貼、子女補助及健康檢查等多項福利，照顧員工的生活大小事；此外，每年皆補助員工國內外旅遊，鼓勵員工在工作之餘，攜家帶眷，一起參加公司旅遊；同時，集保結算所相當重視員工的成長與學習，持續舉辦國內外教育訓練與專業培育課程，還有多元化的心靈舒壓課程供選擇，支持每位員工持續進修、提升自我，各項社團活動更是百花齊放，讓員工享受工作與生活完美平衡。
另外，在永續公司治理、綠色轉型方面，集保結算所深獲各界肯定，連續3年榮獲國家企業競爭力發展協會「國家品牌玉山獎」，於114年獲頒教育部體育署「運動企業認證」、113年獲頒勞動部「工作生活平衡獎」等多項榮譽，展現兼顧專業與永續的企業價值。
集保結算所114年度人才招募，誠摯邀請具備數位創新思維與行動力的新世代人才，共同打造金牌團隊。報名自今（19）日起至12月9日（星期二）止，包括業務規劃、業務、基金作業、跨境保管(複委託)作業、基金審查、法務、程式開發、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全等10個職類計43人，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20251227
