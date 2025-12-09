集保：永續發展票券發行已逾42億 助企業責任投資

（中央社記者潘智義台北9日電）台灣集中保管結算所今天表示，永續發展票券服務自10月20日上線以來，截至12月8日發行餘額共計新台幣42.07億元，彰顯永續發展票券在支持企業轉型、實踐責任投資上發揮功能。

集保表示，永續發展票券服務首波已有綠色票券與社會責任票券的發行，發行的企業包括潤隆建設、亞東綠材、全家福與龍寶建設，承銷的票券公司則包括國際票券、兆豐票券、台灣票券及大慶票券，也有多家銀行相當支持此類商品而投資持有；資本市場與貨幣市場永續金融商品的完整拼圖，將推動台灣邁向永續金融新時代。

由金管會及中央銀行指導，票券金融商業同業公會（票券商公會）與集保結算所攜手合作推動的「永續發展票券」制度，今天舉辦永續發展票券成果發表會。

集保解釋，台灣票券市場的融資性商業本票發行企業超過5000家，且以中小型企業為主，短期票券發行期短，如何讓短期資金支應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的長期資金需求，使台灣貨幣市場擁有綠色金融商品，是極大的挑戰。為協助票券商和企業輕鬆完成永續發展票券發行作業，集保結算所提供了穩定、高效的後台服務。（編輯：楊凱翔）1141209