集保114年躍升成長 總保管市值創新高

【記者柯安聰台北報導】114年臺灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率達7.37%，創15年新高，資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5,368億元，刷新歷史紀錄。集保結算所於114年底，股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。



集保結算所董事長林丙輝（圖右）表示，在AI與高效運算需求帶動下，整體經濟及企業獲利顯著揚升，市場資金充沛動能強勁，集保持續優化核心業務與加值服務，強化資安韌性。為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。114年重要業務推動項目：



一、打造亞洲資產管理中心

配合政府打造亞洲資產管理中心政策，集保結算所建置臺灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)申報及查詢平台，自114年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與，透過專家嚴選、專戶控管、千元起投與低經理費等設計，協助國人養成中長期、紀律化與分散化投資習慣，強化退休第三支柱與財務韌性。在政策引導與業者積極配合下，已有24家投信發行39檔TISA級別基金、10家銷售機構提供服務，投資通路與商品選擇持續擴大。



二、金融科技與代幣化創新

集保結算所參與金管會現實世界資產(RWA)代幣化小組，推動試驗架構建置，驗證標的涵蓋國內債券、外國債券及基金，並於114年9月完成期末報告，結果顯示RWA代幣化可顯著提升交易效率、資訊透明度與結算安全性。



此外，配合中央銀行推動「有價證券代幣化與批發型央行數位貨幣(wCBDC)款券同步交割」試驗，作為未來代幣化金融基礎設施雛型，推升數位資產與傳統金融資產的虛實連結，並持續規劃RWA代幣化平台之建置及營運與監理架構。







（圖）集保結算所114年多元創新帶動躍升成長，總保管市值達130.9兆元創歷史新高



三、核心業務與數位服務升級

「集保e手掌握」App 至114年底用戶數已達667萬戶，為提供市場更多元普惠的金融服務，集保結算所率先推動「開放銀行3.0」並與4家銀行合作，自114年11月起，投資人可透過「集保e手掌握」連結銀行操作臺幣轉帳、活存轉定存及定存解約等3項交易服務。



同時為推動我國股務數位化發展並擴大電子簽章應用，集保結算所建置「股務事務e櫃台」(eCounter平台)，提供公開發行公司股東得採數位簽章方式，向公司或其股務代理機構線上申辦股東開戶及基本資料變更，作業更具效率與便利，目前簽約公司家數已達2081家，申請筆數近4萬筆。



在基金作業方面，集保基金交易平台114全年款項收付達4207億元，114年亦啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，有效減少市場跨行匯費達60%，全面提升整體基金款項收付效率。



此外，基金融資擔保服務的上線，讓投資人可將透過證券商以自己名義所申購之基金，提供證金事業作為擔保品申辦融資，增加資金運用彈性。



四、提升市場效率與推動永續發展

至114年底，臺灣證券開戶人數已達1353萬人，為優化帳簿劃撥作業，集保結算所持續擴充帳簿劃撥直通式(STP)服務與自動化收檔功能，114年完成總公司統籌收取報表之系統功能，強化證券商整合資源、增進營運效率。



在永續發展方面，配合票券公會及金管會永續金融政策，推出永續發展票券，引導企業落實永續發展，透過票券市場取得短期資金，投入永續相關項目。同時啟用「集保數位化盡職治理服務」，整合投票逐案揭露查詢、數位盡職治理報告產製及財務碳排放計算工具，協助機構投資人強化ESG治理與資訊揭露，讓投票行為與永續績效揭露更接軌國際。



新的一年，在金管會政策指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」(eGift)等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。



面對全球供應鏈重組、美國關稅政策變化及地緣政治風險等挑戰，集保結算所秉持「金融基建，數位共好」的核心理念，持續強化系統與營運韌性，深化AI與RWA代幣化等新興技術，敏捷的整合於公司營運流程，並將服務擴展至金融機構、發行公司、政府單位與全民大眾，打造創新、友善、效率的客戶體驗，將金融繁榮的成果與社會共享。（自立電子報2026/1/28）