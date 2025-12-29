集保eCounter手機版 股務服務一機帶著走
【記者柯安聰台北報導】為順應行動數位潮流，提升投資人申辦股務事務的便利性，集保結算所規劃推出「eCounter手機版服務」，已於今年10月8日獲金管會核准，預計於12月29日正式上線。未來投資人除了透過電腦外，還可透過手機或平板，以行動自然人憑證或「集保e手掌握」APP申辦的臺網數位憑證登入，於每日7:00至24:00隨時隨地申辦開戶及變更基本資料等事項，開創行動股務數位服務新篇章。
eCounter股務事務e櫃台電腦版自5月19日上線以來，深受投資人及發行公司熱烈響應。截至12月25日，已有2071家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過eCounter線上申辦案件近3萬5000筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比逾7成。此服務大幅減少投資人親臨股務代理機構辦理的時間與交通成本，提供安全、便利的數位化服務體驗。
集保結算所董事長林丙輝表示，根據調查，高達94.9%的臺灣民眾習慣透過手機上網，手機版eCounter服務上線後，除回應投資人需求外，也進一步強化「股東e服務」生態系，讓股東無論身處何地，都能透過行動裝置完成股務事務申辦，並帶來更好的用戶體驗。
林丙輝強調，集保以創新思維，推動「數位金融，永續治理」的雙重目標，未來也將持續擴充eCounter功能，規劃納入私人間讓受、繼承、贈與、設質、實體股票掛失等項目，期能全面滿足股東多元需求，攜手發行公司與股東共同邁向高效、安全、低碳的智慧股務新時代。（自立電子報2025/12/29）
其他人也在看
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 84
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 36
財神追著你跑！2026財運TOP3星座曝光，錢包準備裝滿滿！
2026年的星象變化，讓不少星座在財務表現上特別有感。從本業收入到額外進帳，有些人會明顯感覺到「錢開始動起來」。整體來看，有3個星座在這一年財運表現相對突出，不只收入來源變多，也較容易看到實質成果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 3
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2
陳志明醫師是假的！ AI生成衛教影片、衛福部要查｜#鏡新聞
網路上越來越多AI生成的假醫師影片，最近Youtube上一個號稱陳志明醫師的頻道，就用AI生成畫面音訊，散播糖尿病衛教內容，影片流量最高達到15萬人觀看，讓不少長輩輕信受騙轉傳，其中影片更聲稱台大、北榮找到糖尿病致病元兇，遭台大、北榮出面否認闢謠，更表示查無陳志明這位醫生，衛福部也強調頻道明顯觸法，將追查背後製作者身分。鏡新聞 ・ 11 小時前 ・ 4
2026大預測》馬年最強選股術「法人給口袋名單」 從AI到低基期傳產布局方向一次看
2026年，將是「選股比選市更重要」的一年。台股三萬點不再是問句，而是起跑線。真正的挑戰是當行情進入深水區，究竟哪些公司是能跑完全程的「千里馬」，哪些只是隨風起舞的「劣馬」？中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
你的Gmail帳戶還是當年的尷尬英文嗎？ Google新功能讓你「原地投胎」
許多人在學生時期申請Google…民報 ・ 11 小時前 ・ 3
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 3
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
主動式ETF掛牌潮！2檔台股標的明天問世 2026年這檔搶頭香
[Newtalk新聞] 年底封關倒數，台股再創新高，外資的動作轉向為 2026 年預做佈局模式，大盤在基本面、產業面，及資金動能支撐下可望衝刺「金馬」行情，國內主動式台股ETF也如雨後春筍般陸續掛牌。 台灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的「主動台新優勢成長」（00987A），及群益投信募集發行的「主動群益科技創新」（00992A）將於明（30）日掛牌，並得辦理融資融券。含上述兩檔ETF，在集中市場掛牌的ETF將達 205 檔。（含被動式 190 檔及主動式 15 檔） 此外，甫在上周五（26日）成立的，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），預計將在明（2026）年 1 月 7 日起正式於交易所上市掛牌交易，將成為明年首檔掛牌的台股主動式ETF。 今年來，台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，明年在全球寬鬆政策、科技業訂單與獲利預期勁下，加上九合一選舉的政策的利多助攻下，預期台股投資的前景樂觀。各大券商預估，明年台股指數高點區間落在 30,000～35,000 點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第一季台股在「紅包行情」效應的推波助瀾下，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 1
18檔科技展悍將 法人追捧
科技股開展旺季到，除元月6日即將報到的CES消費電子展外，明年首季尚有MWC世界行動通訊大會與輝達GTC技術大會接棒登場。展會利多一波接一波，概念股股價也跟著蠢蠢欲動，18檔法人重倉布局、股價搶先站上所有均線的強中強股，有機會在華邦電領軍帶動下迎來出頭天。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
台積電衝新天價！台股終場收28810點新高點
[NOWnews今日新聞]台北股市距離封關還有2個交易日，今（29）日再寫新紀錄，盤中在買盤挹注下，最高一度衝至28841.64點新高點，終場則是上漲254.87點或0.89%，收在28810.89點...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 3
被低估的AI黑馬股！分析師點名這檔「躺著都會漲」 明年關鍵動能曝
IC設計大廠聯發科日前宣布攜手全球汽車零組件龍頭DENSO，共同開發專為ADAS與智慧座艙設計的客製化車用系統單晶片（SoC），展現其在車用與ASIC領域的進一步企圖。在此同時，法人圈對聯發科的長線評價也出現轉折訊號，資深分析師許博傑直言，只要市場完成對聯發科的「重新定義」，從消費性電子走向矽智財與客製化運算平台，「聯發科躺著都會漲」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
《匯市》匯銀：明年新台幣匯率28.5～31元
【時報-台北電】展望2026年全球匯市走向，市場不確定性仍高，匯銀預估，2026年初美國經濟與政策方向仍將主導匯市情緒，尤其美國財政與貿易政策後續調整效應，對匯市影響仍然待觀察，第一季匯市波動度恐續維持高檔，但是美國降息循環、國內景氣展望佳，大部分銀行預測明年新台幣匯率將在28.5～31元之間波動，聚焦三大關鍵，即美國降息節奏、台股表現、央行對出口商拋匯限制鬆綁。 匯銀主管指出，由於美元在降息循環告一段落後，美國聯準會主席鮑爾暗示後續降息可能先放緩，美元指數短線出現整理甚至技術性反彈，年初美元偏強格局仍難避免，新台幣匯價先在區間內盤整。觀察後續走勢三大關鍵，首先仍是美國降息節奏，市場持續聚焦美國經濟是否放緩，以及降息路徑並未中斷，美元強勢有望逐步鬆動。 其次是台股表現，上周台股回到28,000點以上，儘管量能不大，外資仍持續偏匯入，但由於年底外資已經放假，預計整體在明年初將有較大反應，而在此之前，新台幣升貶以反應台股表現為主，明年台股表現牽動新台幣走勢。 三是央行對出口商拋匯限制可能鬆綁，由於央行對於出口商每日拋匯金額限制，但近期市場有消息傳出，可能出現準備鬆綁的可能，若開放每日拋匯限時報資訊 ・ 17 小時前 ・ 2
台積電產能吃緊 3奈米以下先進製程報價下月又要漲
台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2