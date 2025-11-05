集合啦！VTuber乙夏鈴粉絲見面會11/9登場！可愛鈴果和曹賊宣傳：快去買票！

親媽媽 Vtuber 乙夏鈴即將在本週 11 月 9 日星期天，來到台灣舉辦粉絲見面會「Otsuka Ray Fan Meeting in Taipei ～還有握手會的夏族派對～」活動地點選在交通便利的台大綜合體育館後台咖啡。而在見面會開始前，乙夏鈴也放出了女兒鈴果和曹操（曹賊）的宣傳圖，要大家抓緊時間去買票，並表示：「集合啦！曹氏宗親會」

可愛的鈴果和曹賊。（圖源：乙夏れい OtsukaRay／Ｘ）

乙夏鈴身為單親媽媽的背景，讓她與粉絲之間產生了獨特的社群文化，許多粉絲都幽默自稱「曹賊」，表達對這位人妻 VTuber 的支持和喜愛。而乙夏鈴本人也在過去和 VTuber 虎子的訪談中，得知了「曹賊」、「曹氏宗親會」的梗，讓本人表示相當「牙敗」，後來只要是和台灣觀眾相關，都會大方玩梗。這次更在宣傳中直接向「曹氏宗親會」的粉絲們喊話，讓人更加期待見面會。

而這次見面會內容豐富，除了不可或缺的現場訪談與粉絲問答環節，更安排了能與乙夏鈴同樂的互動遊戲及迷你 LIVE 演出。但最讓粉絲期待的，莫過於限定門票的「握手會」資格。門票已經在 9 月 21 日於 KKTIX 開賣，還有包含簽名板、特製證件套等不同等級的豪華特典。還沒買票的曹賊們，該衝一波了吧！

此外，乙夏鈴也將和 YahooTV 的 VTuber 虎子進行線下合作，於今天（５）下午 5 點展開，千萬別錯過啦！