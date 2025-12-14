集團犯案？ 青山宮遶境拍花車 恰巧錄到「5賊」疑偷包

被害人手持全景相機，西門町商圈疑遭五賊竊包。（圖／畫面翻攝Threads@laotelee）

台北市萬華青山宮遶境期間，一名男子在捷運西門站前廣場拍攝表演花車時，遭遇五名形跡可疑的男子圍繞，導致錢包被偷。這位被害人當時正雙手高舉全景攝影機，意外記錄下整個過程。畫面中可見五名男子全都戴著口罩和帽子，緊貼被害人身體使其難以移動。事件發生在人潮洶湧的晚間7點多，被害人的信用卡、身分證及健保卡全都必須掛失，目前警方正在調查這五名可疑人士是否為集團犯案。

青山宮遶境是台北市萬華地區的重要民俗活動，吸引許多民眾前往參與和拍攝。在人潮洶湧的西門町商圈，一名男子手持360度全景相機，期待捕捉表演花車經過的精彩畫面。然而，他的相機不僅記錄了遶境活動，還意外拍下了自己被偷錢包的可疑過程。影片中清楚顯示，當男子站在人群中準備拍攝時，五名裝扮一致的男子突然出現在他身邊。這些人全都戴著口罩和帽子，不斷向被害人靠近，使他寸步難行。雖然周圍還有其他空隙可以移動，但這五人卻緊緊貼著他的身體，讓他無法前進或後退，只能被困在人群中。不久後，被害人發現自己的錢包已經不翼而飛，包含信用卡、身分證和健保卡等重要證件全都遺失。

事發地點正是台北市西門町商圈，時間是晚上7點多，正值下班尖峰時段，加上青山宮遶境活動，現場人潮特別多。由於被害人當時雙手都在握著相機的扶桿，因此難以在第一時間察覺財物被竊。萬華分局西門町派出所副所長許福和表示，警方經觀看錄影帶尚未發現明顯犯罪畫面，但因這五人形跡可疑，警方將持續調閱監視器追查他們的行蹤。目前被害人表示暫不提告，警方仍在釐清是否確實為這五人下手行竊。

在繁忙的商圈中，有人靠近通常不會引起警覺，但同時被五個人緊緊包圍的情況確實相當不尋常。這起事件提醒大家在人潮擁擠的公共場所時，應特別注意自身財物安全。

