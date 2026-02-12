集會現場粗口辱罵賴清德遭起訴 林國成認失言致歉：絕不迴避

民眾黨立委林國成因在造勢場合以粗口辱罵總統賴清德，遭北檢依《公然侮辱罪》起訴。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨立委林國成因在造勢場合以粗口辱罵總統賴清德，遭台北地檢署依《公然侮辱罪》起訴，並建請法院從重量刑。對此，他今（12）日回應，身為政治人物應對自身言行負完全責任，坦言當時失言不妥，「有錯就認，絕不迴避」，並向社會致歉，強調將尊重司法程序。

民眾黨去年7月20日舉行「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」造勢活動，地點選在民進黨中央黨部前的北平東路，批評賴政府上任後政治鬥爭、司法迫害，並呼籲民眾在大罷免選戰投票中投下「不同意罷免」，表達對執政黨的不滿。

活動當天現場情緒高漲，除民眾黨8席立委全數到場外，多位國民黨籍立委，以及網紅「館長」陳之漢、台大前校長管中閔等人也出席聲援，支持者高喊「不同意罷免」、「賴清德下台」等口號。林國成致詞時脫口說出「賴清德，我咧幹～你娘啦！」等言詞，引發爭議。當晚他在臉書發文，坦承情緒失控並致歉，但仍遭賴清德提告。

檢方勘驗現場錄影後正式起訴林國成，指出其身為立法委員，未就議題理性討論，卻在公開場合辱罵國家元首，法治觀念顯有不足，且犯後否認犯行，難認具悔意，因此建請法院從重量刑。

林國成表示，造成社會不良示範與觀感，他再次致上最深歉意，並強調未來將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。他也指出，為政者在面對人民聲音時，除了檢視用字遣詞是否合宜，更重要的是用心傾聽、解決民眾的苦難。

