集氣！宜蘭警執副總統交管遭撞「臟器外露命危」 曾做這善事內容曝

副總統蕭美琴的車隊今（5）日晚間前往宜蘭頭城移動，年僅24歲林姓員警在青雲路二段59號執行交整勤務時，突然遭到一輛右偏的廂型車撞擊，使得對方產生右大腿開放性骨折，臟器外露等重傷，立即送往醫院搶救。據悉，受傷員警本名為林呈樺，過去在礁溪分局四城派出所擔任警員時，幫忙老婦獨自外出迷失回不了家，熱心助其安全返家，更被礁溪分局在臉書談及此事。

礁溪分局3年前（2022）的臉書表示，礁溪分局四城派出所警員林呈樺，日前20時許獲報礁溪鄉開蘭路91巷內，有婦人於該處迷途徘徊，報請警方協助，林員隨即趕赴現場應處。

分局提到，經查老婦人姓劉，晚餐過後獨自外出閒逛而迷失不到回家之路，林員為免劉婦夜間獨自於外發生危險，先行帶返所安置及查證，經所內警政知識連網查詢及比對，成功聯繫上劉婦之家屬前來接返家照顧，當事人及其家屬對於警方能以同理心相待，適時提供處所安置及熱心協助安全返家之舉，深表感激。

這名熱心的員警林呈樺，就是宜蘭頭城今日晚間執行交管時被黑色廂型車嚴重撞擊的林姓員警，目前傷勢嚴重，已經送往醫院搶救中；蕭美琴得知消息後，已請政委陳金德及立委陳俊宇前往關心，後續也會密切注意員警狀況，祈願一切平安。





