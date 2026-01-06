集氣！F-16跳傘失聯飛官辛柏毅飛行時數破600小時
空軍今（1/6）日傳出國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官疑似緊急彈射逃生，目前狀況未明。根據資料，失聯的飛官為空軍官校108年班、上尉戰鬥機飛行官的辛柏毅，目前非醒總時數已經達611小時又25分，其中在該機種的總時數為371小時35分。
空軍司令部今日晚間表示，本屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。
失聯飛官辛柏毅，級職上尉戰鬥機飛行官，學歷空軍官校108年班，已婚但尚未育有子女。當時正在執行夜間飛行飛行總時數達611小時25分，其中在該機種的總時數為371小時35分，此次任務使用的戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時間則為5447小時。
消息傳出後，府院各黨等各界都紛紛集氣。國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。
