集水區調適策略推動跨域論壇暨共學工作坊 深化自然解方治理共識推動集水區韌性調適
【記者 謝雅情／南投 報導】農業部農村發展及水土保持署於22日舉辦「集水區調適策略推動跨域論壇暨共學工作坊」，邀集中央與地方機關、學術研究專家及實務團隊共同參與。活動聚焦氣候變遷下極端降雨與水砂風險挑戰，透過論壇交流與示範場域規劃說明，深化以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）於集水區調適治理之理解與共識。
上午跨域論壇著重分享集水區治理成果，說明導入NbS與調適型工程如南投種瓜坑溪、宜蘭打狗溪等的實務經驗，並簡要探討「以減法為精神」的調適方向，包括降低不必要阻斷、避免過度工程介入及減少高強度材料使用，透過制度設計與跨機關協作，逐步累積可複製、可擴散的治理經驗。下午活動前往尚在規劃中的示範場域抽藤坑溪集水區進行共學交流，由專業團隊進行現地規劃構想說明，針對河道型態調整、調洪調蓄空間配置及生態復育方向等議題進行討論，作為後續推動調適工程與政策精進的重要參考。
▲本日論壇會後前進台中市新社區抽藤坑溪辦理共學工作坊了解現地課題。
農村水保署表示，本次論壇結合政策對話與現地共學，有助於促進政策、技術與實務經驗的整合，強化各機關對集水區調適策略的共同理解，並逐步建立從規劃到落實的治理脈絡，持續朝向「人與自然共好」的集水區治理目標邁進。該署亦期盼各界持續關注並參與集水區調適策略推動，攜手因應氣候變遷挑戰，共同打造永續環境。（照片農村水保署提供）
