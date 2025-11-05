集結動漫、K-POP及潮流品牌「西門地下市」年底登場！animate、日系IP都進駐

Yahoo奇摩遊戲編輯部

臺北市最受國際旅客青睞 、匯集年輕潮流脈動的西門町，正迎來一場以 IP 娛樂文化 為核心的革命性轉變。新想 DayDreamer 宣布，將捷運西門町地下街全面進化，正式啟動 「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」 (下稱西門地下市 )計畫預計於今年底強勢登場。目標是集結動漫、二次元、K-POP 及潮流風格品牌，打造臺北第一座沉浸式娛樂文化場域。

新想 DayDreamer 宣布，將捷運西門町地下街全面進化，正式啟動 「UNDERCITY XIMEN 西門地下市」 (下稱西門地下市 )計畫（來源：新想 DayDreamer官方提供）
新想 DayDreamer 宣布，將捷運西門町地下街全面進化，正式啟動 「UNDERCITY XIMEN 西門地下市」 (下稱西門地下市 )計畫（來源：新想 DayDreamer官方提供）

全球 IP 版圖的創新破局 高度靈活的城市娛樂體

現今全球 IP 相關的景點、場域中，主要模式可分為兩大類：一種是 「大型主題樂園」，擁有龐大 IP 資源與完整產業鏈，不過進入門檻高，且受限於硬體設備主題較單一；其次則是像日本秋葉原、韓國弘大等 「自然形成的主題聚落」，風格強烈，但缺乏統一管理和 IP 整合。而「西門地下市」正是在這兩者之間的創新破局。新想 DayDreamer 執行長周上閔表示：「我們的目標是創造一個 『高度靈活、可持續更新』的IP娛樂空間，將過去單純的交通過道，活化為潮流文化匯集的據點。」

從單點快閃到生態圈運營的多角化實現IP價值

過去新想 DayDreamer 旗下 FANFANS CAFÉ，成功整合零售與餐飲模式。透過籌辦一系列橫跨動漫、遊戲、運動及療癒插畫等領域的 IP 、以及FANME 深入經營 K-pop 娛樂領域，讓「西門地下市」能夠根據市場潮流，如新番、K-pop回歸，每月設定不同主題，確保新鮮感，並將空間視為 IP 的另一種載體，讓來全球的 IP 都能快速入駐並與在地文化融合。

實現 IP 價值的多角化經營的新想 DayDreamer 執行長周上閔認為，IP 能跨越文化與地域藩籬的情感連結，因此特別重視與喜愛不同文化的粉絲間的關係經營。未來「西門地下市」不僅將提供沉浸式服務的場域，正在規劃中的「市民系統」更提供每一位粉絲可以自行選擇代表自己的角色、身分，讓粉絲能以虛實整合的方式在「西門地下市」中互動。這項設計使粉絲不再是單純的訪客，更是這座潮流城市的市民與共同經營者。

新想 DayDreamer 已驗證跨國實踐的成功商業模式，未來更期待將 「西門地下市」 視為長期發展與可複製的核心展示案例，將此模式複製到泰國、新加坡等海外市場。

同時，更希望能將 「西門地下市」 視為 「臺灣原創」 實現 IP 多角化經營的旗艦範本，為城市品牌的國際能見度打響名號。

