集結智慧、生態、環保新地標 中市北屯兒公地下停車場新建工程獲優等獎殊榮

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市交通建設再傳佳績，市府環保局「114年度台中市營建工程優良工地評鑑」日前舉行表揚頒獎典禮。交通局推動的北屯區兒童公園地下停車場新建工程，勇奪「公共工程組」優等獎殊榮，交通局長葉昭甫表示，停車場工程獲肯定，展現環保與建設並行的成果，交通局會持續精進，打造優質交通設施新地標。

交通局葉局長指出，市長盧秀燕上任至今，投資逾百億元興建40多座停車場，紓解停車需求，停車場結合科技智慧停車功能，擴大周遭環境的綠美化，多座新建停車場屢獲交通建設大獎。今年交通局提報「台中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程」參賽，再獲評審團肯定。

北屯區兒童公園地下停車場新建工程獲營建工程優良工地評鑑優等獎。（圖/中市府交通局提供）

葉局長表示，「兒童公園地下停車場新建工程」基地位處社區大樓林立之北屯區文昌東十一及十二街側，工程面要求施工廠商運用科技防制手段，包括空氣品質感測器、噪音感測器、自動灑水系統、工地影像監測等，不僅能有效降低施工過程對環境的影響，還能提升市民的生活品質。

交通局指出，「兒童公園地下停車場新建工程」在設計上運用創造活動廊帶串聯基地活動、設施翻新復舊，融入於地景之中、柔化公園邊界，綠化界定公園內外關係等三大策略，並透過開口將自然條件引入停車場，使停車場內感知到綠意、聲音、光影等自然因子，創造連接地景的垂直動線，以公園環境作為停車場進出的過渡空間理念，待停車場完工後，藉由活潑、鮮豔、多樣化的植栽及鋪面設計，營造樂齡、休閒、動態氛圍，為北屯兒童公園歡迎民眾到訪的優勢升級。

北屯區兒童公園地下停車場將興建地下三層停車空間，平面層為公園及相關休憩運動設施。（圖/中市府交通局提供）

交通局表示，「114年度台中市營建工程優良工地評鑑」競爭激烈，專業評審團嚴謹評選，歷經建築美學、環境永續、社區參與等多面向評分，交通局在眾多營建工程評選出線，公共建設的規劃與施作品質，團隊上緊發條，不只工法與管理，對綠化與低污染都是工地施作時重要監測項目，交通局將持續推動工地環保技術創新，並透過數據分析優化政策方向，讓環保與都市發展能夠和諧共存，每一座停車場的興建工程都能成為公共工程的標竿。