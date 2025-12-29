集結永豐餘百年智慧 何壽川發表新書「循環在有無之間」

永豐餘集團掌門人暨永豐餘學院院長何壽川今天(29日)發表新書「循環在有無之間」，集結永豐餘百年來的循環經濟智慧，希望留下時代的記憶，成為家庭傳承的故事，同時作為企業永續傳承的基礎。

從造紙業發跡的永豐餘集團在掌門人何壽川領導下，於1992年創立元太科技，成為台灣第一家TFT-LCD廠，進而躍登全球最大的電子紙開發商與製造商，寫下紙業革命的傳奇後，又在2021年創立永豐餘學院，倡議「醣經濟」，同時秉持零廢棄物的理念，在集團各事業體實現全循環經濟，還在去年迎來百年慶。

廣告 廣告

大塊文化出版社董事長郝明義29日表示，他在去年參觀永豐餘百年慶展時，看到涵蓋紙、水、能源、農業、碳和氣候科技的「五個循環圈」時大開眼界，彷彿看到一名武林高手，也讓他好奇心大發，認為永豐餘是台灣少見能將「深耕草根傳統」、「高科技領先全球」與「多角化經營成功」三者合一的企業。為了探究其中的奧祕，郝明義特別說服高齡80歲的何壽川寫下「循環在有無之間」這本新書。

郝明義進一步指出，這本新書至少有3個核心故事，包括一位年輕人不聽從父親建議、堅持讀理工，成長為「實驗室裡的企業家」；和一個高耗水耗電的傳統企業堅持「零廢棄物」的理念，成為「世界頂尖循環經濟實踐者」；還有一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球電子紙最大的開發者與生產者，並持續展望未來的故事。

何壽川則謙稱，他沒有武功，只有練太極拳，不斷蹲馬步、心氣合一，希望透過這本書，集結永豐餘百年來的循環經濟智慧，並留下時代的記憶，成為家庭傳承的故事以及企業永續傳承的基礎。何壽川說：『(原音)這一本書的緣起是要對時代有所交代，每一個家庭應該都要有一個家庭的故事做為傳承；我也覺得對工作將近一甲子的人有責任出這一本書，把百年的歷史經驗如實地紀錄，作為企業傳承永續的基礎，才能夠繼續往下發展。』

何壽川也說明，書名「循環在有無之間」就是以循環經濟為主軸，將原本「無用」的廢棄物變成「有用」，這是「有、無」之間的抉擇；如同人生，何嘗不是每天都在做「有、無」與「得、失」之間的抉擇。