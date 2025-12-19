「集結炒房」吸金8億！國磐資產搞不動產吸金 警臥底扮「投資小白」潛入說明會一網打盡

國磐資產遭破獲，檢查扣名下賓士豪車由高雄執行分署以280萬元拍出。資料照片

49歲秦姓男子成立「國磐資產」公司，以「集結眾人之力，一起來炒房」為號召，宣稱投資不動產可獲取年利率9%至9.6%的高額收益，遠高於銀行定存，吸引共1223名投資人聞風加入，吸金總額高達近8億元，其中不法獲利達3億7千萬元。高雄地檢署偵結後，依違反銀行法及詐欺等罪起訴秦男與核心幹部共7人，並對秦男具體求刑17年、併科罰金5000萬元。

檢警調查發現，國磐的運作模式本質為「龐氏騙局」，僅早期投資人能獲利，後期加入者往往血本無歸。為了取信投資人，秦男謊稱公司與民眾之間是「借貸關係」，並提供本票或不動產抵押設定作為擔保。刑事局南部打擊犯罪中心員警並化身臥底探員，假扮投資小白潛入國磐在高雄舉辦的說明會，當場透過手機取得投資方案情報，順利破獲此案。

檢警於今年8月兵分多路，在台北、台中及高雄等17處執行搜索，當場查扣現金70萬元，以及奧迪TT、賓士GT、BMW等名車，還有勞力士、香奈兒、卡地亞等大批精品名錶與皮包。檢方隨後扣押了該公司名下價值上億元的豪車、不動產與帳戶資金。

秦男雖辯稱從事民間借貸無需許可，但檢方發現他曾有類似違法紀錄，此次僅是將方案重新包裝後再次行騙。高雄地檢署偵結後，依違反銀行法及詐欺等罪起訴秦男與核心幹部共7人，並建請法院對秦男從重判處17年有期徒刑、併科罰金5000萬元。



