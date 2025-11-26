集結臨床資深醫療團隊 逆時整形外科診所盛大開幕

cnews124251126a15

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

擅長打造東方女性專屬美學、擁有專業整形外科醫師團隊的逆時整形外科診所21日盛大舉辦開幕活動，主打客製化美學設計，提供隆乳美胸、微整形、電音波治療、抽脂塑身等療程，帶給用戶優質的服務體驗，活動現場請到名媛黃景俐、知名律師陳樂樂出席站台，為活動帶來亮點。

逆時整形外科診所由邱大睿院長領軍，擁有15年以上整形外科醫師經驗，以各項整形手術聞名，包含美胸隆乳、眼部雕塑、純鼻雕塑、抽脂補脂等。邱大睿表示，攜手重量級美學專家，包括曾任林口長庚婦幼麻醉科主治醫師的麻醉專科醫師楊陞、具備整形外科與美容外科20年以上豐富經驗的整形外科專科醫師傅如鵬，提供更全面、精準、個人化治療服務，並以「安全、自然、舒適」為核心，讓用戶安心完成治療及有效的變美麗。

開幕活動上向大家分享變美心得，樂樂律師表示，即使生活再忙，也要留時間讓自己維持好的狀態，我自己定期會進行醫美保養，選擇更有效率的變美。之前對於肚子上的脂肪很在意，在手術前跟邱大睿醫師討論了很久，最後選擇威塑抽脂，主要是因為威塑抽脂是使用超音波抽脂技術，院長跟我說術後脂肪存活率高，出血量小，且術後恢復期也不長。後來考量本來胸型比較沒那麼集中，最後決定將抽出的脂肪回填至胸部，除了胸型變好看之外，效果也很自然，不過也要提醒大家做隆乳前一定要先確認乳房健康，也要定期做超音波檢查，變美之前健康還是最重要。

黃景俐出席為閨蜜好友站台，肌膚狀態極佳的她定期於逆時整形外科診所進行保養，看到自己臉發光、膚況穩定就很開心，日常生活中也會進行運動及居家保養，讓美麗效果更持續完整。談到保養理念，黃景俐表示定期保養、認真護膚、預留Me Time放鬆心情梳理自己，由內而外的療癒，美麗是一種自我投資，真正的美麗是健康與自信由內而外綻放的結果。

逆時整形外科診所坐落於仁愛敦南圓環，作為星和醫美的策略聯盟診所，星醫美學創辦人暨執行長、星和醫美創辦人林信一表示，隨著科技進步和人們對美麗需求的提升，整形外科跟醫學美容有著飛速的發展，希望能將更好的服務帶給用戶，一同為台灣的健康、美麗市場努力。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

