集結高人氣戰將衝刺關鍵週 邱議瑩展最強母雞氣勢

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人邱議瑩5日上午先與多位議員及議員參選人在媽祖港橋站路口向市民懇託，展現「最強母雞」氣勢；隨後與立委黃捷合體在鳳山車掃，滿檔行程展現充沛體力與堅定意志。邱議瑩也預告，本週四將合體綠營高人氣頻道「加開零食會」，與立委黃捷、吳沛憶及沈伯洋一同進行吃播與車掃並發送年曆，線上線下同步與年輕選民互動，為選戰關鍵週全力衝刺。

邱議瑩表示，團隊對選情「有信心」，已進入分秒必爭的最後階段，將持續以最高強度衝刺。她也邀請市民在路上看到車隊時，一起揮手加油。她說盡最大的努力，希望把最多的願景最多的政策跟最大的誠意來讓很多的市民知道，也希望未來能跟大家所有的夥伴們一起努力，讓高雄繼續贏讓高雄越來越好。

黃捷指出，鳳山是她過去的選區，也是高雄市人口最多的行政區，是選戰的重中之重，「一定要讓更多鳳山鄉親知道議瑩的好」，也期盼大家給邱議瑩最堅定的支持。

黃捷進一步表示，上週政見發表會後，各界普遍肯定邱議瑩的整體表現，不少網友直言她「最有市長相」、「口條清楚、台風穩健」，顯示支持氣勢持續升溫。她相信，在這樣的基礎下，最後時刻將凝聚更多市民的認同與支持。

邱議瑩指出，「最後一週，會用盡力氣、一步一腳印，踏遍高雄各區，讓市民都能感受到我的誠意與溫暖。」對於大家團結站路口，她說2026 的選舉，不只是個人的選舉，也是高雄隊的選戰。所以今天也跟議員和議員參選人，與高雄隊的兄弟姐妹們一起站路口，共同展現團結氣勢。

針對初選民調，邱議瑩表示平常心以對，當然民調很重要，因為民調將以市話方式進行，很希望大家在1月12日至17日期間，盡量大家不要出門，希望大家能在家裡顧電話，不論題目如何詢問，都請回答「唯一支持邱議瑩」。

今日陪同站路口的有無黨籍副議長曾俊傑，以及民進黨籍的林志誠、李雅慧、鄭孟洳、林智鴻、鄭光峰、江瑞鴻等議員。另外，還有市議員參選人張以理、蔡昌達、林浤澤、鄧巧佩、黃雍琇市、巫振興、張耀中及陳致中團隊。

