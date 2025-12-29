集結16位中青日本名導！金馬X威秀推超強片單 這部電影片長5小時

導演濱口龍介作品《在車上》奪下奧斯卡最佳國際影片。金馬執委會提供

金馬影展與威秀影城聯名，推出重磅專題「<50：日本中青世代導演作品選」，精選16位年齡50歲以下、正引領當代影壇脈動的日本名導近年力作，除了短短3年內橫掃柏林、坎城、威尼斯三大影展獎項的濱口龍介，其餘包括深田晃司、山下敦弘、石川慶、石井裕也、藤井道人、三宅唱、真利子哲也、早川千繪、吳美保、伊藤詩織、長久允、空音央、山中瑤子、奧山由之、奧山大史等共16位日本中青世代名導作品。

奧斯卡名導濱口龍介領軍 三大影展得獎作全紀錄

在本次「<50」名單中，影迷除了能重溫濱口龍介奧斯卡最佳國際影片《在車上》、柏林評審團大獎《偶然與想像》及威尼斯評審團大獎《邪惡根本不存在》外，主辦單位更特別放映他的首部長片《暗湧情事》，以及長達5個多小時的經典代表作《歡樂時光》，讓觀眾能深入剖析大師級的創作原點。

廣告 廣告

導演濱口龍介作品《歡樂時光（上）+（下）》片長為5個多小時，將分為上下集播放。金馬執委會提供

影展內容涵蓋多元，不僅有名家巨作，更觸及深刻的社會反思。早川千繪以《七五計劃》冷靜凝視高齡社會國家政策；伊藤詩織則透過入圍奧斯卡的紀錄片《黑箱日記》，呈現倖存者與報導者的心路歷程。吳美保的《我生活的兩個世界》則關注聾人家庭，以溫暖鏡頭關懷邊緣族群。

導演石川慶作品《蜜蜂與遠雷》。金馬執委會提供

社會議題與明日之星 多元影像視角反思當代

此外，擅長文學改編的石川慶也將選映由石黑一雄親任監製的《群山淡景》及橫掃大獎的《那個男人》，三宅唱獲獎無數的《惠子不能輸》及捕捉孤獨美學的《長夜盡頭的微光》。

影壇新銳的表現同樣搶眼，空音央記錄父親坂本龍一遺作的《坂本龍一：OPUS》、坎城得獎作《納米比亞沙漠直播中》的導演山中瑤子，以及兄弟檔奧山由之《長椅小情歌》、奧山大史《我心裡的太陽》，勾勒出當代日本電影的高峰景觀。

導演空音央作品《青春末世物語》。《青春末世物語》

導演空音央作品《坂本龍一：OPUS》。金馬執委會提供

影展期間自2026年1月16日至3月27日，所有場次票券將於1月9日（五）中午12點起於威秀影城購票系統開始販售。



回到原文

更多鏡報報導

林俊傑網紅女友小腹隆起！網瘋猜已懷孕 經紀公司鬆口回應了

柯震東相隔十多年重看《那些年》！揭內心真實感受 九把刀人生最大後悔拍成電影

「國師」唐綺陽宣布新身份！認了感到「獻醜」壓力 網驚呼：起雞皮疙瘩