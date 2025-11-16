集結40位地勤榮民生命史 《空軍地勤榮民生命史》致敬無名英雄

〔記者羅國嘉／新北報導〕空軍航技校友總會今日推出《空軍地勤榮民生命史》，集結40名校友的專業軌跡與服務故事，完整呈現地勤人員跨越數十年的技術傳承與心血，將其服務空軍的生命史彙編成冊。今年適逢對日作戰勝利80週年、迎接空軍航空技術學院明年90週年，這場在新北市政府舉行的新書發表會，致敬默默守護國防的無名英雄。

新北市副市長劉和然(右)與94歲管玉成老將軍(左)出席空軍航技校友總會推出《空軍地勤榮民生命史》新書發表會。(記者羅國嘉攝)

在《空軍地勤榮民生命史》作者群之中，年齡最長者為94歲的管玉成老將軍，終身投入戰鬥機修護，曾任後勤部少將參謀長；年齡最輕者為55歲的謝明奇士官長，專攻飛機修護，退役後仍在大榮高中任教，育成多名航空人才。兩人相差近40歲，今年同時獲選航技校友會傑出校友。全書以聯合著作形式呈現，作者平均年齡68歲，多人服務空軍多年，將畢生所學與經驗傾囊相授，體現「金針度人」精神。

廣告 廣告

發行人、校友總會長廖盛芳表示，該書獲退輔會補助，於榮民節出版，屬非賣品，僅贈政府機關、軍方部隊、榮民機構、學校及圖書館。他感慨，空軍近百年來以飛行為光榮象徵，卻鮮少聚焦地勤人員的貢獻；此次出版旨在讓外界看見地勤的技術脊梁，也是「老兵不死」的最佳見證。

94歲管玉成老將軍，終身投入戰鬥機修護，曾任後勤部少將參謀長。(記者羅國嘉攝)

《空軍地勤榮民生命史》全書厚達312頁，以A4全彩印刷呈現，由陳進展以行草題寫書名；盛事廣告總經理廖國盛負責美術指導，封面以F-16戰機與拆解中的F-104形成視覺對比，象徵空勤與地勤共同構築的空軍戰力。封底以雷達構圖呈現「空軍地勤榮民生命史」藏頭尾詩，寓意深遠。書中並收錄立法院長韓國瑜墨寶「翼堅基固」，以及馮世寬、彭進明、季麟連、張延廷、諶聰海等將官序文。

新書發表會上，多位書中人物與珍貴文物現身，更吸引美術作者陳淑芬展出耗時5年完成、長達20公尺的十字繡《清明上河圖》。活動由新北市政府民政局協辦，主辦單位並贈送市府十本新書典藏，致贈抗戰勝利80週年蔣中正紀念章予新北市長侯友宜。前空軍司令雷玉其上將、新科國民黨副主席季麟連上將也到場致意，更有南部校友動員遊覽車北上與會，現場發出300本首版紀念書。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

DeepSeek上榜！ 國安局測中國AI語言模型有「逾越使用權限」風險

一次來2艘！美軍最新維吉尼亞級核潛艦同步展開海試

離島中的離島！國軍斥資20億啟動烏坵碼頭整建 拚2028年前完工

