即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨高雄市長初選倒數24小時，將自明（12）日晚間起，一連6天進行電話民調，決定由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺或許智傑，誰能出線代表綠營征戰。對此，邱議瑩今（11）日發布最新競選影片，集結6位現任縣市首長及參選人聯合推薦，共同高喊「唯一支持邱議瑩」，展現「跨縣市、大團結」氣勢。





此次影片集結高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復與新北市長參選人蘇巧慧、台中市長參選人何欣純，展現「跨縣市、大團結」的氣勢。

翁章梁在影片中力讚邱議瑩「是一位懂人情世事的人」，長期站在鄉親的角度為地方打拚，「市長初選請唯一支持邱議瑩」；陳光復則指出，邱議瑩「做什麼像什麼」，不僅有能力也有資歷，「能夠帶領高雄繼續向前走，拜託大家唯一支持邱議瑩」。

黃偉哲強調，「唯一支持邱議瑩，能夠接續陳其邁為高雄服務，讓高雄延續繁榮的成果，也拜託大家一定要幫忙顧電話」；陳其邁於影片中盛讚，自己與邱議瑩相識已經二、三十年，「她看事情的高度跟視野，跟別人截然不同」。

此外，影片也邀請到蘇巧慧與何欣純跨刀相挺，何欣純說，邱議瑩「為了高雄願意付出所有，高雄市民值得最好的邱議瑩」；蘇巧慧則說，邱議瑩是她在立法院的好戰友，「行動最強、觀念最新」，並喊出「高雄要贏，請支持邱議瑩！」。

邱議瑩感謝6位縣市首長與參選人的力挺，表示自己會持續勤跑基層，爭取更多市民支持。她強調，高雄不只要贏，台灣更要團結，大家才能一起贏。

邱議瑩也指出，她已經做好準備，不僅是第一個提出政策白皮書的參選人，也是最能團結民進黨的人選，有信心在初選中脫穎而出，對決國民黨高雄市長參選人柯志恩，守住高雄、延續陳其邁市長的好政績，呼籲市民朋友下週務必幫忙顧電話，「請唯一支持邱議瑩，才能守住高雄！支持邱議瑩，讓高雄贏！」

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。





原文出處：快新聞／集結6大咖！陳其邁、黃偉哲、蘇巧慧挺「她」 盼延續綠營高雄優秀執政

