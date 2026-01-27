集結60校1200小將！「騰達盃」少年籃球賽 台中熱血開打

「潭雅神區國小校際騰達盃少年籃球邀請賽」於大雅區熱血開打。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

「一一五年度潭雅神區國小校際騰達盃少年籃球邀請賽」自一月二十五日至二十八日於大雅區熱血開打。賽事串聯大雅國中小體育館、騰達球場及中央籃球場同步競技，吸引來自全國各地的熱血籃球少年齊聚台中。

運動局表示，騰達盃規模宏大，吸引來自北、中、南各縣市約六十所學校到訪，集結超過七十支國中小隊伍、近一千兩百位籃球小將參與。

競賽組別涵蓋國小男童六年級、五年級組及中學組，提供實戰交流的專業平台，孩子在跨縣市的切磋中累積寶貴經驗。

廣告 廣告

運動局指出，騰達盃已發展為台中市極具指標性的基層籃球平台，歷屆參與人數穩定成長，過去甚至創下超過百隊、近一千七百名選手同場競技的盛況。

市府致力於將台中打造為國際「籃球城市」，透過連年承辦職業聯賽、三x三 國際賽及各類社區盃賽，結合硬體設施與軟體活動，帶動全民運動熱潮，備受矚目的ABSOLUTE 三x三聯盟賽將第七度選址台中，屆時台中火車站將變身國際級球場，此賽事獲得 FIBA 官網專文推廣，台中火車站榮獲「年度最佳場地獎」，將在地地標轉化為體育舞台。