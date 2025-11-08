集結AI創新服務！這家金融未來城 金博會展數位金融實力
財經中心／余國棟報導
「2025台北國際金融博覽會」盛大開幕，國泰金控以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司展出多項創新金融服務與商品。現場重點展示以AI技術為主軸的全新服務，包括國泰人壽全新數位平台「保險視圖」、國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」，從滿足客戶的保障缺口到情感互動一次到位；另同步展出生活金融、投資理財與永續金融商品，包括國泰產險「網路投保旅遊險」、國泰證券「定期定額、股息再投資與智慧加減碼功能」、國泰投信商品「國泰永續高股息（00878）」等。
國泰人壽於今年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓，解決過往保單資訊分散、查找不易的痛點。「保險視圖」以「有、缺、補」為三大核心，整合個險與團險資訊，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等6大保障類別，歸納保戶所有保單，並以圖表呈現保障缺口比例，且透過AI推薦或熱門推薦功能，協助保戶快速補足保障缺口。國壽也領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。
國泰世華「升級版智能助理阿發」亦同步登場。智能助理「阿發」自2018年推出以來，已成為客戶的24小時隨身金融夥伴，近三年國泰世華「阿發」的累積互動人次，相當於與全台灣每位民眾深度對話兩次，足見其高使用頻率與用戶黏著度。國泰產險展出「海外旅平險＋不便險」雙重保障方案，全方位守護旅人海外風險，尤其海外突發疾病醫療今年涵蓋法定傳染病。現場互動體驗區可體驗「5分鐘完成線上投保」流程，保單最晚可於出發前1小時生效，以即時又安心的服務，成為旅人出國必備後盾。
國泰證券則主打「定期定額」、「股息再投資」與「智慧加減碼」三大多元投資功能，協助投資人分散風險、提升資產成長效率。現場另設有「測出你的專屬投資之城」互動遊戲，讓民眾了解自身投資性格與合適產品，推動理財教育走入日常。
國泰投信亦展出明星商品「國泰永續高股息ETF（00878）」，以人氣「高」、集好「股」、季配「息」三特色設計互動遊戲。投信投顧公會統計，截至2025年9月底，00878受益人數近180萬人，為全台股民最多的高股息ETF，是ETF投資人不可或缺的理財工具，協助即時掌握重要資訊理財不漏接。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
