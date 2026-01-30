集線「集」好運！ 邀你鐵道漫遊 騎行綠色長廊來走春

【記者 洪美滿／台北 報導】鐵道迷與鐵馬族久等了！臺鐵公司帶來新春最強賀禮，隨著修復工程取得階段性成果，集集線第一階段已正式復駛！今年春節，不妨放下城市的喧囂，搭上緩緩駛入山城的列車，來一場洗滌心靈的「鐵道走春」親近山城風情。

重返集集小鎮，在時光交錯中尋幽訪勝，感受日治時期遺留至今的建築美學。下車後，慢步走入充滿驚喜的特色老街，在轉角的文創小店挑選一份手作溫度，或躲進老屋改建的咖啡館，品味一杯揉合了山城靜謐的午茶。

若想更深入體會地方人文，別忘了造訪建於清光緒年間的「明新書院」，在紅磚古樸間呼吸書香與歷史，體驗地方教育與人文歷史的靜謐氛圍；或是前往集集「軍史公園」，在退役戰車與戰鬥機的環繞下，體驗一場震撼力十足的戶外軍事課。目前集集至車埕段正進入最後衝刺，預計將於115年7月全面通車，屆時將能一覽更完整的鐵道風光。

集集線沿線的濁水、龍泉至水里，處處皆是風景。特別推薦旅客安排兩天一夜的慢旅：從二水站出發，搭乘列車抵達集集，隨後換上自行車，沿著鐵道旁的「綠色隧道」騎行。當你穿梭在繁盛的綠意中，身旁不時有列車緩緩駛過，那份獨特的「鐵道並行」體驗，正是集集線最具魅力的玩法。

此外可搭配公路接駁，將旅程向外延伸至水里與車埕。那裡有更深邃的山林景致與靜謐的水域風光，最適合在春節期間與親友享受一場高品質的踏青時光。

臺鐵公司已為春節走春潮做好萬全準備，除配合疏運需求加開列車班次外，春節期間的購票服務已於115年1月中旬全面開放 。預計2月中旬將進入春節高峰期，臺鐵呼籲計畫前往南投山城的旅客儘早規劃並預先訂票。

今年春節，讓我們再次相約集集線，在火車鳴笛聲中開啟一整年的好運！（照片記者洪美滿翻攝）