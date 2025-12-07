集英社認了？漫畫新人獎陷AI爭議，官方竟「拒絕回應」
集英社今年 9 月公布了「ヤングジャンプ新人漫画大賞」第 36 屆新人漫畫大賞的得獎名單，其中獲得「佳作」殊榮及獎金 43 萬日圓的作品《御国の羽々斬様》（作者：森永侮瑠戊ン），卻在網路上引起爭議，因為網友發現許多畫面疑似是使用 AI，卻依然被評審稱讚「畫功極高」。而當外媒詢問集英社時，對方卻表示不公開評審規則，也對整起事件無可奉告。
《御国の羽々斬様》該作品獲得評審高度評價，講評中大讚作者「畫功極高」、「具備職業級的水準」，並指出其在動作場景等上的表現讓人驚嘆。然而，評審同時也批評了故事結構與角色設定過於複雜且說明不清，認為劇情編排上有許多改進空間等問題。
而隨著作品曝光，許多眼尖的網友開始質疑該漫畫大量使用了生成式 AI 技術。讀者在社群媒體上列舉了多處不自然的細節作為證據，像是女性角色的臉上出現鬍渣、兒童的眼睛呈現融化狀、肢體扭曲，甚至連角色頭上的角在每一格的分鏡中形狀都不一致等。讓許多網友諷刺評審的眼光，認為這根本是變相認證了「除了 AI 畫的部分以外全都不行」。
針對這起持續延燒的 AI 爭議，日本媒體 ENCOUNT 特別向集英社詢問，希望能釐清該獎項的報名是否針對 AI 使用有所規範，以及官方對於得獎作品涉嫌使用 AI 的事實查核情況。對此，集英社公關部門在 12 月 5 日做出正式回應，只簡短表示：「關於徵選辦法與評分標準均不對外公開，針對您的提問題無可奉告」
佳作＋月間ベスト賞＋初投稿
🎉計43万円獲得🎉
『御国の羽々斬様』 森永侮瑠戊ン… pic.twitter.com/5NewN2jl45
— ヤングジャンプ新人漫画大賞 (@yj_comicaward) September 18, 2025
