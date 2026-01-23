集英社遊戲參戰TGS 2026！《OPUS》獨家試玩 《BAKUDO》挑戰賽拿好禮

2026台北國際電玩展集英社遊戲攤位示意圖。圖／集英社提供

2026 台北國際電玩展（Taipei Game Show）將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館盛大開展。發行商集英社遊戲近日公開參展陣容（攤位編號 A24），將一口氣帶來 6 款熱門新作試玩，包含備受台灣玩家期待的《OPUS：心相吾山》以及結合科幻球類競技的《BAKUDO》。現場更準備了大量限定周邊，玩家只要參與試玩或挑戰賽，就有機會將原創 T-shirt、運動毛巾與特製側背包帶回家。

《OPUS：心相吾山》設顯影設施 《異星遺航》搬來駕駛艙

本次展出亮點之一，是由台灣團隊 SIGONO 開發的《OPUS：心相吾山》。這款劇情導向的冒險遊戲，讓玩家透過「攝影」挖掘幻境謎團。集英社遊戲特別在攤位打造獨家的「神火爐顯影」設施，玩家試玩並將結果上傳社群，即可獲得活動贈品。

另一款主打 4 人聯機的空戰遊戲《ATMOSFAR-異星遺航》，官方更是誠意十足，將遊戲中的載具「天梭艇」實體化搬進展場。玩家不僅能在駕駛艙內進行沉浸式試玩，還能與這座充滿科幻感的裝置合影留念。

《BAKUDO》拚操作拿毛巾 《第九聖詩》連段送T恤

針對喜愛挑戰操作的玩家，現場舉辦了多項挑戰賽。在校園科幻動作遊戲《BAKUDO》展區，只要成功擊敗第二關 BOSS 並獲得 S 評價，即可獲得限定款運動毛巾；而 Roguelite 寶石策略遊戲《第九聖詩》則舉辦「Combo 連段挑戰賽」，達成指定連段數就能把原創 T-shirt 穿回家。

此外，冒險遊戲《薛丁格的電話》與音樂動作續作《NO STRAIGHT ROADS 2》（曲途 2）也同步開放試玩，參與體驗分別可獲得黑貓造型貼紙與角色磁鐵、吉他撥片吊飾等精美小物。

全新IP展示 追蹤社群送特製側背包

除了試玩陣容，現場也將展示《時之書：無盡終章》、《烏龍派出所～阿兩的商店街物語～》及《UnMe:非我擇誰》等新作情報。

官方同步推出會場限定活動，凡於攤位將參展遊戲加入 Steam 願望清單，即可獲得特製小卡與收集冊；現場追蹤集英社遊戲官方臉書，還能額外獲得官方特製側背包。集英社遊戲廣邀玩家至 A24 攤位，體驗最新遊戲魅力並滿載而歸。



